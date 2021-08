Previsioni meteo Ferragosto con sole e afa: sarà il weekend più caldo del 2021 Secondo le previsioni meteo del weekend di Ferragosto, l’anticiclone nordafricano “Lucifero”, investirà pienamente anche le regioni settentrionali dove proprio tra sabato 14 e domenica 15 agosto si assisterà a una escalation del caldo con clima sempre più afoso. Nel weekend temperature attorno ai 40 gradi da nord a sud.

A cura di Antonio Palma

Il weekend di Ferragosto che gli italiani si apprestano a vivere sarà il fine settimana più caldo del 2021, con temperature diffusamente vicine ai 40 gradi da nord a sud. Secondo le previsioni meteo del weekend di Ferragosto, infatti, l’anticiclone nordafricano "Lucifero", dopo aver frantumato il record di caldo europeo con 48.8 gradi a Siracusa, investirà pienamente anche le regioni settentrionali dove proprio tra sabato e domenica si assisterà a una escalation del caldo con clima sempre più afoso. Nel weekend si sfioreranno i 40 gradi in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e Lazio mentre al sud le temperature rimarranno stazionarie e anche con qualche grado in meno rispetto ai picchi dei giorni scorsi ma sempre con valori molto alti. Ad aggravare la sensazione di caldo l'umidità che tenderà a salire fino al 60-70% l'afa che non daranno tregua nemmeno dopo il tramonto e nelle ore notturne.

Previsioni meteo sabato 14 agosto

Nel dettaglio, le previsioni meteo di sabato 14 agosto indicano una giornata all’insegna di sole e gran caldo fin dal mattino da nord a sud. Le temperature avranno valori molto alti già dall’alba ma nel corso del giorno si salirà ancora di più con massime quasi dappertutto abbondantemente sopra i 35 gradi con punte anche di 40-41 gradi nella bassa pianura padana e nelle zone interne del centro nord e della Sardegna. Nel pomeriggio spunterà qualche solita nuvolasui rilievi alpini con possibili brevi e locali rovesci nelle zone alpine più orientali.

Bollino rosso per caldo in 17 città

Per la giornata di sabato il sistema di alert del Ministero della salute ha segnalato il bollino rosso per caldo intenso in 17 città sulle 27 monitorate. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Bollino arancione invece per Milano, Torino, Venezia e Verona.

Previsioni meteo Ferragosto, picco di caldo prima del crollo termico

Le previsioni meteo di Ferragosto, indicano una situazione analoga anche per domenica quando le regioni meridionali faranno i conti con una nuova impennata dei termometri con punte anche di 40-41 gradi all’estremo Sud, prima del crollo termico atteso per la settimana prossima. Caldo intenso e sole dunque su tutta la Penisola per domenica 15 agosto a parte sull'arco alpino centro orientale, specie nel pomeriggio quando saranno possibili anche improvvisi e intensi rovesci temporaleschi con sconfinamenti verso le vicine pianure lombarde, venete e friulane. Sarà il preludio a un inizio di settimana caratterizzato a un crollo termico a partire dal 16 agosto che porterà un po’ di sollievo dal caldo prima di una nuova ondata di calore a fine mese