Previsioni meteo ferragosto: ancora una giornata torrida, ma da lunedì il caldo darà una tregua Anche la giornata di domani – quella di Ferragosto – sarà caratterizzata dall’insistenza in Italia dell’Anticiclone Nord-Africano, che garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso, con i picchi di temperatura più alti al Centro-Nord. A partire da lunedì invece aumenterà l’instabilità sulle regioni settentrionali.

A cura di Redazione Meteo

Anche la giornata di domani – quella di Ferragosto – sarà caratterizzata dall'insistenza in Italia dell’Anticiclone Nord-Africano, che garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso, con i picchi di temperatura più alti al Centro-Nord. A partire dalla prossima settimana invece aumenterà l’instabilità sulle regioni settentrionali, e si verificheranno non pochi temporali al Nordest; di conseguenza in gran parte del Nord si avvertirà anche un primo calo termico, mentre nel resto del Paese la colonnina di mercurio continuerà ad essere elevata. L’aumento dell’instabilità al Nord è legato al transito sull’Europa Centrale di una perturbazione che, seguita da correnti più fresche, tra martedì e giovedì porterà precipitazioni e temporali anche al Centro-Sud spazzando via il caldo intenso da tutta l’Italia e dando finalmente un po' di sollievo.

Previsioni meteo per domenica 15 agosto

Domani mattina cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi, dove si formeranno un po’ di temporali, sempre soleggiato altrove. Temperature senza grandi variazioni: massime in generale comprese fra 32 e 39 gradi, con possibili picchi di 40-41. Venti a regime di brezza e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì 16 agosto

Sull'arco alpino il cielo sarà coperto, con rovesci e temporali sparsi sulle Alpi Orientali; un po’ di nuvole innocue anche su Liguria e Alta Toscana, in prevalenza sereno altrove. In serata numerosi temporali sulle Venezie. Temperature massime in calo al Nord e medio versante tirrenico, in crescita invece al Sud e Isole. Nei giorni seguenti il caldo darà finalmente una tregua.