Previsioni meteo 6 settembre, da lunedì tornano sole e caldo sull’Italia Le previsioni meteo di lunedì 6 settembre, indicano un miglioramento sulle regioni centrali e situazione di stabilità al nord mentre le condizioni del tempo al Sud saranno ancora instabili. L’alta pressione si rafforzerà al Centro-Nord e sulla Sardegna con temperature in risalita fino a punte di 30 gradi mentre all’estremo sud persisteranno le piogge.

A cura di Antonio Palma

Da lunedì tornano sole e caldo su gran parte dell'Italia ma resistono sacche di maltempo al sud, secondo le Previsioni meteo del 6 settembre, infatti, l'inizio di settimana sarà caratterizzano da un nuovo recupero dell'anticiclone di origine africana responsabile di questa estate torrida. Come ogni settembre, però, sarà solo il colpo di coda di questa estate che si avvia verso la chiusura con il ritorno del maltempo già a partire dalla seconda parte della settimana. Le condizioni meteo dunque saranno in miglioramento con sempre più aree soleggiate e temperature in crescita ma non mancheranno annuvolamenti e anche la possibilità di forti precipitazioni e temporali, in particolare all'estremo sud, dove un impulso temporalesco riguarderà soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale.

Previsioni meteo lunedì 6 settembre

Nel dettaglio, le previsioni meteo di lunedì 6 settembre, indicano un miglioramento sulle regioni centrali e situazione di stabilità al nord mentre le condizioni del tempo al Sud saranno ancora instabili a causa della perturbazione che ha colpito l'intero meridione nei giorni scorsi e durante il fine settimana. Al Nord dunque il tempo rimarrà soleggiato, anche se non mancherà un po’ di instabilità lungo l’arco alpino. L'alta pressione si rafforzerà al Centro-Nord e sulla Sardegna con temperature in risalita fino a punte di 30 gradi mentre all'estremo sud persisteranno le piogge. Annuvolamenti possibili su tutto il meridione ma maggiore possibilità di pioggia sopra tutto su Calabria e Sicilia dove le temperature massime invcece saranno in leggero calo.

Prima parte di settimana con colpo di coda dell'estate

Le condizioni meteo si manterranno invariate almeno almeno fino a mercoledì, poi nella seconda parte della settimana è atteso un nuovo peggioramento generalizzato che dovrebbe farsi sentire soprattutto sul finire della settimana . A causa di una vasta area depressionaria in arrivo da ovest, infatti, il nostro Paese potrebbe essere interessato da un peggioramento che riguarderà prima il versante tirrenito e poi i resto della Penisola.