Sarà una Italia in balia di maltempo e nubifragi quella che ci attende nelle prossime ore e per tutto il weekend, secondo le previsioni meteo del 25 settembre. Tutta colpa di un vortice ciclonico di origine atlantica che dal Regno unito si è spostato verso la Francia e nelle prossime ore arriverà sul nord ovest dell’Italia con tutto il suo carico di pioggia e vento. Nel suo tragitto il ciclone attraverserà l’Italia da occidente a oriente per dirigersi verso i Balcani lasciando più di mezza Italia sotto nubifragi e temporali. Già da venerdì l'intensa perturbazione atlantica interesserà tutto il centro nord, e poi nel corso di sabato farà sentire la sua influenza anche al sud con temporali intensi e potenti raffiche di vento.

Previsioni meteo di domani venerdì 25 settembre: Temporali e nubifragi

Nel dettaglio, secondo le previsioni meteo di domani venerdì 25 settembre, sin dal mattino nubi sparse e piogge su tutto il nord a partire dalla Liguria. Ad essere interessate infatti nel corso della mattinata anche Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nel corso del giorno il maltempo interesserà anche le regioni centrali tirreniche come Toscana, Lazio e anche la Sardegna. Infine le nubi interesseranno anche il meridione dove a subire le conseguenze peggiori saranno la Campania e la Calabria, in particolare il versante tirrenico. Qualche schiarita in più invece sul versate adriatico centro meridionale. Le correnti fredde che accompagnano la perturbazione inoltre favoriranno un improvviso e diffuso crollo delle temperature che porterà anche alle prime nevicate sulle zone alpine anche al di sotto dei 2000 metri.

Previsioni weekend: raffiche di vento fino a 100 km/h

Sabato la situazione peggiorerà ulteriormente secondo le previsioni meteo del weekend e i temporali insisteranno maggiormente proprio al Sud. Situazione analoga anche domenica con precipitazioni intense sul regini meridionali e sulla Sardegna. Nel giro di poche ore potrebbero cadere quantitativi d'acqua elevati con accumuli consistenti e relativo rischio di allagamenti. A completare il quadro i venti con raffiche che potranno raggiungere addirittura i 100/120 km/h e che renderanno il mare molto mosso o agitato.