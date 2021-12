Previsioni meteo 23 dicembre: nubi e deboli piogge, poi arriveranno tre perturbazioni in tre giorni Sull’Italia inizieranno a confluire correnti miti ed umide che causeranno un graduale mutamento dello scenario meteorologico: nei prossimi tre giorni si susseguiranno tre perturbazioni.

A cura di Redazione Meteo

A partire dalla giornata di oggi – "antivigilia" di Natale – sull'Italia inizieranno a confluire correnti più miti ed umide che causeranno un graduale mutamento dello scenario meteorologico: in particolare durante le festività natalizie vi sarà un susseguirsi di perturbazioni che porteranno molte precipitazioni, mentre la neve rimarrà confinata in montagna, perché malgrado il maltempo le tiepide correnti atlantiche renderanno le giornate piuttosto miti. La prima di queste perturbazioni (la sesta di dicembre) attraverserà rapidamente il Centro-Nord tra la sera della Vigilia e il giorno di Natale. La seconda è attesa invece per il 26 dicembre, mentre la terza – quella probabilmente più intensa – raggiungerà l’Italia lunedì 27. Per la giornata di oggi nubi su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto sulle Alpi. Nel corso del giorno poche piogge solo su Toscana e Levante Ligure. Le temperature saranno in moderato aumento.

Nord: nebbie in pianura, deboli piogge in Liguria

Come spiega il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare al nord sarà molto nuvoloso sulla pianura padana per presenza di nubi basse o nebbie in banchi in parziale e locale dissolvimento diurno ed in nuova formazione dopo il tramonto; sereno o velato per nubi in transito poco significative altrove, tranne per addensamenti compatti sulla Liguria con locali precipitazioni in aumento dal pomeriggio sul settore di levante.

Centro, deboli precipitazioni su Lazio, Umbria e Toscana

Nelle regioni centrali parzialmente nuvoloso con nebbie in banchi al mattino nelle valli e zone di pianura in graduale dissolvimento; nel corso della giornata nuvolosità in aumento con deboli piogge lungo le coste tirreniche che si intensificheranno estendendosi anche alle aree interne di Toscana e Lazio oltre che sull'Umbria.

Sud, parzialmente nuvoloso, squarci di sole in Puglia

Nelle regioni meridionali tempo parzialmente nuvoloso con addensamenti compatti su Campania, Sicilia e versante tirrenico di Calabria e Basilicata, con locali precipitazioni, maggiori aperture invece sui versanti adriatici e ionici.