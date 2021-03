"Marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l'ombrello". Il vecchio proverbio popolare non mente e non a caso nelle prossime ore è in arrivo una nuova perturbazione, la sesta del mese, che porterà venti molto intensi praticamente su tutto il Paese e instabilità al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con nevicate in Appennino e freddo in ulteriore aumento in molte zone d’Italia. La primavera può quindi attendere visto che nei prossimi giorni sono attesi altri nuclei di aria fredda che, oltre a causare un calo termico, nella seconda parte della settimana potrebbero anche riportare la neve fino a quote molto basse in alcune zone del Centro-Nord. Nei prossimi giorni ci attendono quindi condizioni meteo invernali, con gelidi e intensi venti settentrionali che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo, soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 16 marzo

Il cielo sarà prevalentemente sereno al Nord, ma con nubi addossate alle Alpi e qualche nevicata sulle zone di confine; soleggiato o poco nuvoloso anche in Toscana, Marche, Umbria e gran parte del Lazio. Nubi e instabilità sul resto dell’Italia, con precipitazioni e rovesci su Abruzzo, Molise, regioni meridionali, Sicilia e sud della Sardegna; possibili temporali tra bassa Calabria e Sicilia tirrenica; nevicate sulle zone appenniniche e sui rilievi della Sicilia oltre 900-1200 metri. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 marzo

Domani piogge intense in Sardegna. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con qualche precipitazione a fine giornata solo sulla Sicilia. Temperature minime in diminuzione quasi ovunque, con locali deboli gelate al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in calo al Nord, in Toscana e in Sardegna, con valori al di sotto della norma quasi in tutta Italia.