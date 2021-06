È arrivato il caldo torrido sull'Italia ma, come indicano le previsioni meteo di domani 17 giugno, attenzione a improvvisi temporali accompagnati da grandinate, in particolare nelle aree interne del centro e sui rilievi alpini. Generalmente nelle prossime ore e per tutta la seconda parte della settimana tutta Italia sarà caratterizzata da ampie schiarite, con giornate per lo più soleggiate e un caldo in graduale intensificazione che in alcune aree diventerà torrido con temperature che raggiungeranno picchi ben oltre i 35 gradi. L'alta pressione di origine africana dunque si farà sempre più evidente portando però anche una intensificazione dell'afa su gran parte dell'Italia con conseguente rischio di forti temporali localizzati.

Previsioni meteo giovedì 17 giugno: improvvisi temporali e grandinate

Secondo le previsioni meteo di giovedì 17 giugno, quella di domani sarà una giornata di caldo sempre più intenso e sole ovunque ma anche di improvvisi annuvolamenti pomeridiani che continueranno a svilupparsi principalmente a ridosso dell'arco alpino e prealpino sconfinando a volte verso le adiacenti aree pianeggianti e portando improvvisi temporali e grandinate. Improvvisi ribaltamenti di fronte dal punto di vista meteorologico, in particolare nelle ore pomeridiane, saranno possibili anche nelle aree interne del centro, in particolare sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Per queste zone avremo dunque tempo instabile da metà giornata con qualche pioggia che potrebbe sconfinare verso le pianure del Piemonte mentre nel resto d'Italia il cielo resterà sereno e al massimo leggermente velato. Le temperature continueranno a crescere attestandosi diffusamente oltre i trenta gradi con picchi prossimi ai 40 gradi in Sardegna.

Previsioni meteo venerdì

La situazione meteo non subirà particolari scossoni per la giornata di venerdì 18 quando il quadro meteorologico sarà il medesimo con caldo che si intensificherà su tutto il Paese a parte i consueti annuvolamenti sull'arco alpino. Sarà il preludio a un weekend di caldo torrido, in particolare sulle regioni del Centro-Sud dove le temperature pocherino diffusamente valori decisamente estivi ben oltre la media del periodo