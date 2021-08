Previsioni meteo 10 agosto, settimana di caldo torrido sull’Italia: temperature oltre i 45 gradi Secondo le previsioni meteo del 10 agosto, questa settimana sarà caratterizzata da temperature record, in particolare al sud e sulle Isole dove si supereranno abbondantemente i 45 gradi. Caldo meno intenso al nord dove però l’afa sarà pesante e le temperature aumenteranno nel corso della settimana.

A cura di Antonio Palma

L'Italia si avvia verso un settimana di caldo torrido che, secondo le previsioni meteo del 10 agosto, sarà caratterizzata da temperature record, in particolare al sud e sulle Isole dove si supereranno anche i 45 gradi. Tutta colpa dell'avanzare dell'anticiclone africano lungo tutto la Penisola che porterà ovunque una ondata di calore mai vista quest'anno e picchi record di caldo. Con l'addio agli ultimi temporali del weekend scorso, da oggi e almeno fino al weekend di Ferragosto le temperature massime saranno diffusamente e stabilmente sopra i 35 gradi ovunque e neppure le ore notturne daranno tregua dal caldo. In alcune regioni poi nella prima parte della settimana si assisterà alla più forte ondata di caldo di questa estate con i termometri stabilmente sopra i 45 gradi quasi a sfiorare i 50 gradi, specie sull'estremo sud, in Sardegna e in Sicilia. Nella seconda parte della settimana le previsioni meteo indicano invece una leggera attenuazione del caldo al sud ma con una intensificazione al nord.

Previsioni meteo 10 agosto, al Sud e sulle Isole si sfiorano i 50 gradi

Nel dettaglio, le previsioni meteo per domani, martedì 10 agosto, indicano tempo soleggiato fin dal mattino in gran parte del Paese a parte qualche solito ma isolato temporale pomeridiano sul settore alpino orientale, tra Veneto e Trentino. Non mancherà anche qualche nuvola di passaggio ma innocua sulle regioni centrali ma a farla da padrone sarà il caldo con picchi oltre i 45 gradi al Sud e sulle Isole, dove si sentiranno i venti di scirocco, e punte che sfioreranno i 40 gradi sulle regioni centrali. Caldo meno intenso al nord dove però l'afa sarà pesante e le temperature aumenteranno nel corso della settimana.

Previsioni meteo mercoledì

Da mercoledì le previsioni meteo indicano una situazione invertita con l'alta pressione africana che si farà sentire più sulle regioni del Centro-Nord. Le temperature quindi si abbasseranno leggermente al Sud mentre saliranno ulteriormente altrove. Nella seconda parte della settimana, infatti, le colonnine di mercurio potranno salire fino a 37-38°C nelle aree interne del Centro e fino a 38-39°C su alcune aree della Val Padana mentre al sud si resterà sui 40 gradi.