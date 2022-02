Presa di peso, spinta in auto e violentata: a Foggia tre arrestati per stupro di gruppo La vittima è stata strattonata e palpeggiata fuori da un locale e infine sollevata di peso e caricata all’interno della vettura dove è avvenuto lo stupro di gruppo.

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Avrebbero avvicinato con una scusa una donna fuori da un locale, l’avrebbero poi presa di peso e fatta salire contro la sua volontà a bordo di un’auto dove infine l’avrebbero stuprata in gruppo. Queste le pesantissime accuse nei confronti di tre giovani arrestati oggi dai carabinieri di Foggia per il reato di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di tre ragazzi poco più che ventenni per i quali il Gip del Tribunale di Foggia ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti contestati risalgono alla fine di gennaio quando i tre e la vittima si sono conosciuti in un locale di San Giovanni Rotondo dove stavano trascorrendo la serata. Stando al racconto della vittima, ritenuto perfettamente credibile dagli inquirenti e dal giudice in base agli accertamenti investigativi dei carabinieri, i tre si sarebbero mostrati inizialmente amichevoli ma, dopo aver trascorso alcuni momenti insieme alla vittima, l’avrebbero aggredita abusando di lei.

L’aggressione sarebbe avvenuta la sera del 27 gennaio scorso appena fuori dal locale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre ragazzi avrebbero cercato in vari modi di convincere la vittima a seguirli. Quando la donna ha tentato di sottrarsi alle loro attenzioni, sarebbe stata spintonata, strattonata e palpeggiata e infine sollevata di peso e caricata all'interno della vettura che si è diretta in una zona buia e periferica. Nell’auto le violenze poi sarebbero proseguite diventando ancora più gravi con lo stupro da parte di uno dei ventenni alla presenza degli altri due. Dopo la violenza, i tre giovani avrebbero fatto scendere la vittima dalla macchina, minacciandola, picchiandola con calci e pugni e abusando nuovamente di lei prima di lasciarla sul posto. Le indagini, partite subito dopo la denuncia della vittima, sono arrivate a identificare i tre ragazzi come autori della violenza. Nei loro confronti durante le indagini, spiegano gli inquirenti, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza.