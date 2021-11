Premio Morrione 2021, vince l’inchiesta Maremma Felix sulla criminalità in Toscana È Maremma Felix di Pietro Mecarozzi l’inchiesta che ha vinto la decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Il lavoro, dedicato alle infiltrazioni mafiose e all’invasione degli oligarchi russi nella Maremma Toscana, è stato premiato per “aver illuminato, con coraggio e determinazione, un territorio apparentemente sano e immune dalla tradizionale presenza mafiosa, attraverso un racconto brillante e meticoloso”.

Si è conclusa con la vittoria dell'inchiesta intitolata Maremma Felix di Pietro Mecarozzi la decima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo riservato agli under 30. La premiazione del lavoro, incentrato sulle infiltrazioni mafiose e l’invasione degli oligarchi russi nella Maremma Toscana e realizzato con la supervisione del tutor giornalistico Danilo Procaccianti, si è svolta il 31 ottobre scorso a Torino. La giuria l'ha scelto per "aver illuminato, con coraggio e determinazione, un territorio apparentemente sano e immune dalla tradizionale presenza mafiosa, attraverso un racconto brillante e meticoloso che scava nelle viscere di una Toscana sconosciuta diventata ormai terreno di espansione criminale, strisciante e silenziosa".

In finale sono arrivate anche altre cinque inchieste sulla repressione della Turchia verso gli oppositori in Italia e in Austria; sull’omicidio del giornalista Antonio Russo; sulle violazioni dei diritti umani nella rotta migratoria tra Tunisia e Italia; sui cittadini e le cittadine che monitorano e combattono gli impatti del petrolio in Basilicata. Durante la serata Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report Rai3 e vice direttore di Rai3, ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2021 per "il coraggio civile del giornalismo più autenticamente rivolto alla scoperta della verità". La responsabile di ResQ – People saving people Cecilia Strada ha invece ricevuto il riconoscimento “Testimone del Premio Roberto Morrione perché “racconta con professionalità e impegno il dramma vissuto dai migranti nel Mediterraneo centrale e il lavoro concreto dei molti che si ostinano a non lasciarli morire in mare”. Con un progetto di inchiesta sulla condizione degli anziani durante l’epidemia di Covid-19, Francesco De Augustinis ha vinto il bando speciale Oberon Media per il decennale del Premio Morrione.