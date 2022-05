Pisa, trova hashish e bilancino nelle tasche del figlio: padre lo denuncia per spaccio di droga Un padre ha denunciato il proprio figlio dopo aver trovato delle droga nelle tasche del suo giubbotto. Gli agenti durante la perquisizione ha trovato anche un bilancino di precisione.

A cura di Chiara Ammendola

È stato il padre ad allertare le forze dell'ordine quando, rovistando nelle tasche del giubbotto del figlio, ha trovato della droga. È accaduto in un'abitazione di Porta a Lucca dove un 19enne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che il padre ha richiesto l'intervento della polizia non appena si è accorto della quantità di hashish rinvenuta proprio tra gli effetti personali del figlio.

Gli agenti sono intervenuti nella mattinata di domenica 8 maggio dopo la chiamata dell'uomo che ha raccontato alla polizia di aver trovato della droga nelle tasche del giubbotto del giovane che in quel momento si trovava in casa. Arrivati sul posto, gli agenti hanno sequestrato l'involucro trovato dal padre del giovane e hanno interrogato il giovane. È stato lui a confermare che si trattava di hashish, circa 34 grammi, e che fosse di sua proprietà: nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, messo sotto sequestro come la sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la denuncia: il 19enne è stato infatti denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fine di spaccio di stupefacenti.

Un precedente simile a Corigliano Calabro, nel Cosentino, dove un 21enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo la denuncia della madre alle forze dell'ordine. La donna aveva trovato nella camera del figlio una busta contenente quella che si è rivelata essere della marijuana. Il giovane stato messo agli arresti domiciliari nella sua abitazione mentre la droga è stata sequestrata.