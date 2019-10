Drammatico incidente oggi pomeriggio a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bambino piccolo è morto in seguito ad un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta l’auto su cui viaggiava insieme alla mamma, alla sorellina e a uno zio. Stando alle prime informazioni dei soccorritori, il mezzo si sarebbe rovesciato. Ferite lievi per la sorellina. Illeso lo zio; sotto shock la madre. Sul posto ci sono il 118, intervenuto con ambulanze ed elicottero, vigili del fuoco e carabinieri.

Lo schianto si è verificato in via della Bonifica: la conducente, forse a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo della Renault Scenic e si è ribaltata. Il bambino, di appena tre anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo.

Il piccolo, come riportano le cronache locali, si chiamava Kilian De Luca. La sorellina, Swuami, ha 6 anni e non ha riportato lesioni importanti. E’ invece profondamente sotto shock la madre Stefania, di 32 anni. Illeso lo zio, di 31 anni, che ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. Mamma e figlia sono state accompagnate al nosocomio di Pescara. La famiglia risiede a Turrivalignani. La salma del piccolo verrà trasportata in obitorio, nel capoluogo adriatico.