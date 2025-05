Persona dispersa nel fiume Stura a Torino, l’allarme lanciato dai passanti: ricerche in corso

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del fuoco.

È dalla serata di ieri, giovedì 8 maggio, che proseguono senza sosta le ricerche di una persona che, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, sarebbe caduta nel fiume Stura dal ponte Amedeo VIII, alla periferia nord della città di Torino.

Ad allertare i Vigili del fuoco sarebbe stato infatti uno dei passanti che, dopo aver assistito all'accaduto, ha lanciato l'allarme e ha fatto scattare le operazioni di ricerca. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, sul posto sono operative diverse squadre dei distaccamenti cittadini e della sede centrale del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco, supportate da nuclei specialistici.

Nello specifico, stanno lavorando i sommozzatori per le ricerche subacquee e il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) per le manovre in ambiente complesso, mentre il Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) si sta occupando del sorvolo della zona con droni per individuare eventuali segnali dall'alto che possano aiutare i soccorritori a individuare la persona dispersa.

Le condizioni del fiume stanno complicando le operazioni, rese ancora più difficili nella serata di ieri dalla scarsa visibilità. Potrebbe trattarsi, riportano i giornali torinesi, di un gesto volontario, ma al momento si tratta solo di un'ipotesi, non confermata da fonti ufficiali impegnate nelle ricerche.

Non ci sono nemmeno informazioni relative all’identità della persona coinvolta perché, riporta il Corriere Torino, non sarebbero state presentate denunce formali. I soccorritori stanno passando al setaccio da ore palmo a palmo l’intera area, nella speranza di riuscire al più presto a trovare il disperso.

Non sono ancora stati trovati elementi certi che possano confermare la sua presenza nel fiume Stura, ma le attività dei soccorritori stanno andando avanti e proseguiranno anche nelle prossime ore.