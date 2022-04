Persi i contatti radio con aereo diretto a Roma: scatta scramble, 2 Eurofighter si alzano in volo Due aerei Eurofighter del 4° Stormo caccia di Grosseto sono decollati oggi su allarme, in gergo tecnico “scramble”, per identificare un aereo di linea partito da Stoccolma e diretto a Roma con il quale erano stati persi i contatti radio.

A cura di Redazione

Paura questa mattina per un aereo di linea partito da Stoccolma e diretto a Roma, un Airbus 320 di cui sono stati persi i contatti radio al momento del suo ingresso in Italia. È successo intorno alle 9, quando è scattato l'ordine di decollo immediato da parte del CAOC (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell'area, in coordinamento con il comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della forza armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato.

A quel punto due aerei Eurofighter del 4° Stormo caccia di Grosseto sono decollati, in gergo tecnico "scramble", per identificarlo. Una volta raggiunto il velivolo, è stata effettuata la prevista procedura di "visual identification"(Vid) per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza o di minaccia alla sicurezza. Poi, ripristinati i contatti radio, i due caccia sono rientrati a Grosseto, riprendendo il turno di prontezza a terra nell'ambito del servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.

Come ricorda l'Aeronautica militare in un comunicato, il 4° Stormo Caccia dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Assicurare la difesa aerea dell’area d’interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali di prevenzione e gestione della crisi. Nello specifico il Reparto è impegnato nel Servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter.