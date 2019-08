Da tempo aveva instaurato in casa un vero e proprio clima di terrore con minacce e violenze continue ai danni della moglie e non si era fermato nemmeno davanti alla gravidanza della donna picchiandola selvaggiamente al quinto mese di gravidanza. Per questo un uomo di 32 anni è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato ad Andria ed è finito ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Andria lo hanno bloccato in flagranza di reato nel sua abitazione dopo essere intervenuti a seguito di un chiamata di emergenza che indicava le violenze in atto. Al loro arrivo sul posto in effetti la donna era ancora piena di lividi e scossa per l'accaduto. Per il 34enne così sono scattate le manette.

A lanciare l'allarme è stata la suocera e madre della sua compagna di vita che, di fronte all'ennesimo abuso subito dalla figlia, alla fine ha deciso di dire basta chiamando la polizia. Come ricostruito dagli inquirenti, infatti, le violenze andavano avanti da anni anche ai danni della suocera nonostante la coppia abbia avuto altri due figli, uno di tre e uno di un anno di età. Il trentaduenne era stato denunciato per episodi simili dalla sua ex moglie già nel 2014 e nella nuova casa aveva instaurato lo stesso clima di terrore che causavano nei suoi familiari stati di ansia e paura. Comportamenti violenti e reiterate minacce che scattavano anche per futili motivi e andavano avanti da anni. Il responsabile è stato condotto nella Casa Circondariale di Trani a disposizione della competente autorità giudiziaria.