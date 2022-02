Per l’Inps è cieco totale ma durante una rissa schiva e assesta pugni: denunciato per truffa Il trentunenne in realtà non era affatto cieco, come hanno dimostrato i video della rissa a cui ha preso parte insieme ad alcuni familiari contro altre persone.

Per l'Inps era cieco totale e dunque con tutto il diritto di percepire anche la pensione di invalidità ma, quando si è ritrovato coinvolto in una rissa, non ha esitato minimamente a schivare e assestare pugni agilmente. Così un trentunenne residente a Crotone è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di finanza per truffa ai danni dello Stato. Decisivo per smascherare il finto cieco una rissa avvenuta nei pressi dell'ospedale di Crotone e immortalata dai sistemi di videosorveglianza della zona. Proprio dall'identificazione dei protagonisti della rissa, infatti, è emerso il caso dell'uomo che sulla carta era cieco totale. Su di lui quindi si sono concentrate ulteriori verifiche da parte degli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle che hanno consentito di ricostruire tutto l'iter istruttorio che ha portato l'uomo ad avere il riconoscimento dell'invalidità per cecità assoluta.

Il trentunenne in realtà non era affatto cieco, come hanno dimostrato i video della rissa a cui ha preso parte insieme ad alcuni familiari contro altre persone, dunque la pensione percepita non sarebbe mai dovuta essere assegnata. Secondo quanto ricostruito, l'assegno di invalidità gli era stato dato dall'Inps di Parma, dove in quel periodo era residente, che gli aveva concesso la pensione di invalidità ma non l'indennità di accompagnamento. L'uomo poi aveva presentato una nuova richiesta, questa volta all'Inps di Crotone, ottenendo anche il secondo beneficio. In questo modo, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe intascato dal 2018 e fino ai primi mesi del 2021, benefici economici per circa 60 mila euro. Per ordine del Gip presso il Tribunale della città calabrese e su richiesta della locale Procura della Repubblica, la stessa Guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico sequestrando beni mobili e denaro pari al profitto del reato di truffa ai danni dell'Inps.