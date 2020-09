Momenti di paura in strada a Firenze dove un uomo ha improvvisamente iniziato a picchiare passanti che incontrava per caso lungo il suo percorso ferendone diversi prima di prendersela poi con le auto in sosta danneggiandole pesantemente. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di martedì ed è costato anche il ricorso alle cure ospedaliere a una anziana donna colpita senza alcun motivo dall'uomo e finta a terra con la frattura del collo del femore. Tutto è iniziato intorno alle 17 in via Baracca dove l'uomo, un 32enne in evidente stato di agitazione psicofisica, ha iniziato a dar fastidio ai presenti alla fermata dell’autobus.

Il 32enne ha colpito un passante alla nuca, poi ha proseguito lungo la strada colpendo un ragazzo alla clavicola e infine ha preso a schiaffi e calci chiunque si trovasse a tiro compresa l'anziana 83enne che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita presso il pronto soccorso dell’Ospedale Careggi. Durante il suo tragitto l'uomo ha iniziato a colpire anche le auto in sosta danneggiando finestrini e specchietti. Tra le altre cose ha anche staccato un tombino dalla sede stradale per lanciarlo contro il finestrino di un’automobile in sosta frantumandolo. Durante questi attimi di follia, ha riportato una frattura alla mano destra, causata dai pugni sferrati contro le auto parcheggiate.

Per fermarlo sono stati necessari diversi carabinieri allertati dagli stessi passanti. Sul posto sono intervenuti tre equipaggi del nucleo Radiomobile che infine son riusciti a bloccare l'uomo e ad arrestarlo per lesioni personali e danneggiamento aggravato. Il 32enne che probabilmente aveva assunto molte sostanze alcooliche, è finito al carcere di Sollicciano.