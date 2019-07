Momenti di pura e traffico completamente bloccato nel primo pomeriggio di martedì sulla superstrada FI-PI-LI (Firenze-Pisa -Livorno). Un camion carico di legna ha preso improvvisamente fuoco facendo scattare immediatamente l'allarme. All'altezza del chilometro 74, dal mezzo, che viaggiava in direzione Calambrone (Pisa), sono divampate fiamme altissime e denso fumo nero che hanno costretto le autorità locali a chiudere immediatamente al traffico il tratto stradale. Del resto durante l'incendio il tendone del mezzo pesante e andato distrutto e parte del carico incendiato è finito anche sulla sede stradale rendendola impercorribile. Dopo l'allarme, sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Livorno che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme.

Come fanno sapere dal comando dei vigili del fuoco, dopo che la sacca del tir è stata svuotata dal carico e le fiamme spente, dal mezzo fuoriusciva ancora molto fumo. Per questo sul posto è stato fatto arrivare anche il cosiddetto ‘ragno' della Avr per spostare la legna e vedere se all'interno ci potessero essere ancora focolai. Sul luogo dell'accaduto, nei pressi dell'uscita Interporto, anche diverse volanti della polizia stradale di Livorno e il personale che gestisce il tratto. Per consentire l'intervento dei pompieri e le operazioni di verifica e rimozione del carico la viabilità è stata interrotta con uscita obbligatoria Interporto. Fortunatamente nell'incidente non sono state coinvolte persone e quindi non si registrano feriti ma restano ancora da accertare le cause che hanno provocato il pericoloso rogo.