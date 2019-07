Momenti di paura nelle scorse ore alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Una porzione di tetto di una delle pensiline si è improvvisamente staccata e calcinacci e pietre sono crollati a terra accompagnati da un forte rumore e dalla polvere. L'episodio, avvenuto lungo la pensilina che si trova lato via Valfonda , solo per puro caso non ha coinvolto persone e provocato feriti. Ad evitare conseguenze peggiori sicuramente è stato l'orario in cui si è verificato il fatto. A quell'ora, intorno alle 2 della notte tra giovedì e venerdì, infatti in zona vi erano poche persone e nessuno è stato investito dal getto di detriti piovuti al suolo. A lanciare l'allarme sono stati proprio alcuni passanti che hanno assistito alla scena allontano e hanno chiamato immediatamente i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i pompieri del comando di Firenze e gli uomini di Rete ferroviaria che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona che è stata transennata. Diverse le foto dell'accaduto scattate da passanti e apparse poi sui social a riprova che nonostante fosse notte fonda si è rischiato che qualcuno potesse rimanere ferito. Sicuramente conseguenze peggiori ci sarebbero state se il crollo si fosse verificato nell'orario di punta quando la stazione di Firenze Santa Maria Novella è piena di turisti e pendolari. Quello dove è avvenuto il crollo infatti è uno degli accessi più frequentati, proprio davanti alla fermata dei taxi e del tram oltre ai mezzi del trasporto pubblico su gomma.

La parte crollata è una porzione di tre o quattro metri di lunghezza del controsoffitto. Nella mattinata di venerdì gli operai hanno rimosso tutti i calcinacci e Ferrovie ha avviato le verifiche su tutte le pensiline di Santa Maria Novella. Da una prima ipotesi infatti il sospetto è che a causare il crollo possa essere stata una infiltrazione di acqua da uno dei tetti.