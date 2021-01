Sono cinque in totale gli asili chiusi nei giorni scorsi a Palermo a causa dei contagi registrati tra il personale scolastico: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati gli asili comunali il "Faro" di Via Paratore, 28 e “Pantera Rosa” di Via Cortegiani, 43. In entrambe le strutture sono state avviate, così come previsto dal protocollo, le operazioni di sanificazione: mentre poche ore prima a chiudere erano state altre due scuole, l'asilo nido "Allodola" e la scuola per l'infanzia "Oberdan".

28 i casi di positività riscontrati tra il personale scolastico

A intervenire quest'oggi sul tema sono stati la Fp Cgil Palermo e la Flc Cgil Palermo: "Occorrono non mezze misure ma decisioni piene e coerenti soprattutto se vanno chiudendo a causa dei contagi le uniche scuole del segmento di istruzione rimaste aperte in presenza", le parole del segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e del segretario generale Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca. Flc e Fp, invitano a osservare i dati di fatto. Al momento sono cinque gli asili chiusi a Palermo mentre sono 28 i casi di positività riscontrati tra il personale scolastico.

Screening a tappeto per i lavoratori e le lavoratrici

"Se in un momento di crescita esponenziale dell’infezione – continuano Cirino e Cammuca – chi ha la responsabilità di decidere ritiene che vadano mantenuti aperti, è prioritaria l’adozione generalizzata delle mascherine FFP2 a carico del datore di lavoro". Inoltre i sindacati chiedono screening a tappeto oltre a una vaccinazione immediata: "Se è vero che la percentuale di contagi da coronavirus nel segmento 0-6 è la più elevata tra il personale scolastico – conclude il segretario Funzione pubblica Giovanni Cammuca – occorre che le lavoratrici e i lavoratori siano inseriti prioritariamente, al pari delle altre categorie a rischio, nel programma vaccinale".