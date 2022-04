Nuova allerta meteo per maltempo domani 22 aprile: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia con allerta meteo per domani venerdì 22 aprile. La Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla su cinque regioni.

La fase di maltempo che ha investito l’Italia continuerà anche nelle prossime ore ed è ancora allerta meteo per la giornata di domani venerdì 22 aprile in cinque regioni. La perturbazione che sta attraversando la Penisola, con un peggioramento generalizzato delle condizioni meteo, farà sentire i suoi effetti anche domani portando piogge sparse in particolare tra le regioni del Nord-Est e le regioni del Centro-Sud prima di allontanarsi definitivamente verso est e i Balcani. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per venerdì 22 aprile un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla in cinque regioni.

Allerta meteo gialla domani 22 aprile in 5 regioni

L’area di bassa pressione infatti continuerà a provocare piogge sparse intermittenti e rischio temporali sul Centro-Sud peninsulare prima di un generale miglioramento in serata. Nel dettaglio, sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 aprile, una allerta gialla su vari settori di Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Molise e Basilicata. In particolare l’avviso prevede una allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico sui settori centro orientali dell’Emilia-Romagna, una allerta gialla per rischio temporali sulla Basilicata, e una allerta per rischio idrogeologico su vari settori di Campania, Emilia Romagna, Lazio e Molise.

Tutte le allerte meteo di domani 22 aprile

Sul sito della Protezione civile troviamo come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 22 aprile. Ecco tutte le allerte meteo di domani:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Previsioni meteo domani 22 aprile

Per la giornata di venerdì atteso cielo inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e occasionalmente temporalesche sull'Emilia-romagna, veneto e Friuli-Venezia Giulia al nord, ma in rapido miglioramento pomeridiano ad iniziare da ovest. Molte nubi anche sul resto del nord con deboli fenomeni sparsi con precipitazioni in assorbimento nel pomeriggio su Liguria e pianura piemontese con parziali schiarite. Al Centro cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con frequenti rovesci e temporali ma con decisa attenuazione dei fenomeni dalla sera. Al sud molte nubi compatte sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, anche intensi sulla Campania e nuvolosità irregolare, a tratti intensa su Molise e Puglia con piogge e rovesci sparsi. Anche qui dalla sera atteso un generale miglioramento del tempo