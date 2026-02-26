Non vede in casa la moglie e la cerca al suo negozio: 37enne trovata impiccata, indagini in corso al Mugello

Immagine di repertorio.

Dramma al Mugello (Firenze), dove il corpo senza vita di una donna di 37 anni, nata in Brasile ma cittadina italiana, è stato trovato nel negozio per la toelettatura dei cani che lei stessa gestiva. È stata rinvenuta impiccata, come hanno confermato fonti inquirenti a Fanpage.it.

A dare l'allarme – nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio – era stato il marito, che non trovandola in casa è andato a controllare al negozio, facendo la drammatica scoperta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che invano hanno tentato di rianimare la donna. Accertamenti in corso medico legali e dei carabinieri per cercare di capire esattamente la dinamica di quanto successo. Al momento pare che non sia stato rinvenuto alcun bigliettino.

In aggiornamento.