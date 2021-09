Muro crolla durante la ristrutturazione, operaio 44enne muore travolto nel Savonese Secondo quanto accertato finora, l’uomo era impegnato con altre persone nei lavori di ristrutturazione di un negozio nel quale prossimamente doveva aprire un’attività commerciale. Il quarantaquattrenne nel momento del crollosi trovava da solo all’interno e sarebbe stato colpito in pieno da una tramezza che avrebbe ceduto schiacciandolo.

A cura di Antonio Palma

Ennesima tragedia sul lavoro nelle scorse ore nel Savonese, in Liguria, dove un operaio edile è morto in maniera tragica, travolto e schiacciato da un muro che è improvvisamente crollato durante alcuni lavori di ristrutturazione in un edificio. Il dramma si è consumato in pochi attimi nble pomeriggio di oggi, mercoledì 1 settembre, a Valleggia, località nel territorio del comune di Quiliano, in provincia di Savona. La vittima è un uomo di 44 anni che, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, al momento del crollo si trovava da solo nell'edificio. Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza da parte dei colleghi della vittima. All'arrivo dei primi soccorritori l'uomo infatti era già esanime sotto i detriti e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia anche carabinieri, polizia locale e il personale dell'Asl2 per i rilievi del caso e l'inchiesta che dovrà accertare l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro ed eventuali responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Secondo quanto accertato finora, l'uomo era impegnato con altre persone nei lavori di ristrutturazione di un negozio nel quale prossimamente doveva aprire un’attività commerciale. I lavori riguardavano solo l'interno del locale. Secondo una prima ricostruzione erano in quattro in totale gli operai al lavoro nel negozio ma nel momento del crollo l'uomo si trovava da solo all'interno. Il quarantaquattrenne sarebbe stato colpito in pieno da una tramezza che avrebbe ceduto schiacciandolo.