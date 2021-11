Morto in casa durante gioco di autoerotismo, la conferma in un video: corpo trovato dalla moglie Il corpo dell’uomo, ormai senza vita, è stato trovato dalla moglie lo scorso 27 ottobre nella sua abitazione di Quartu Sant’Elena. Il 60enne si stava filmando e le immagini hanno permesso di escludere l’ipotesi di omicidio. Con ogni probabilità il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiocircolatorio.

A cura di Biagio Chiariello

Sarebbe morto durante un gioco di autoerotismo l'uomo di 60 anni trovato senza vita in casa, mercoledì scorso, 27 ottobre, a Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di Cagliari). Questa la surreale quanto drammatica conclusione cui sono giunti i carabinieri della compagnia del comune alle porte del capoluogo sardo. I militari dell'Arma hanno avuto visionando un video, effettuato dalla stesso 60enne, in cui si vedono tutte le fasi del gioco; ulteriori informazioni arriveranno comunque a seguito dell’autopsia sul corpo che verrà eseguita oggi al Policlinico di Monserrato, disposta dalla Procura. Con ogni probabilità il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiocircolatorio.

Escluso l'omicidio, la conferma in un filmato

Il corpo del 60enne era stato scoperto dalla moglie che, rientrata a casa, ha subito chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu e successivamente il medico legale Roberto Demontis, lo stesso incaricato per l'esame necroscopico. L'uomo era in casa da solo, ma in un primo momento non era stato escluso che una terza persona potesse essere stata presente nell'appartamento per poi allontanarsi dopo la tragedia. Per questo motivo la pista dell’omicidio è totalmente esclusa. Sul corpo, tuttavia, il medico legale non aveva trovato segni di violenza. Quel che è stato trovato, come accennato, è un filmato girato dalla stesso 60enne in cui si vedono tutte le fasi di un gioco di autoerotismo cui si stava dedicando. E che, a quanto pare, gli sarebbe stato fatale.