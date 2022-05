Morta Sabina Magrini, per la direttrice dell’Archivio di Stato malore durante un’immersione Sabina Magrini era ricoverata dallo scorso weekend per un malore improvviso durante una immersione a Livorno. Cordoglio anche dal ministro della Cultura Dario Franceschini.

A cura di Antonio Palma

È morta Sabina Magrini, la direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze. La 52enne era ricoverata dallo scorso weekend per un malore improvviso durante un’immersione davanti agli Scogli Piatti di Livorno. Fino all’ultimo si è sperato potesse farcela anche se le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici hanno provato a salvarla in tutti i modi anche con un trattamento in camera iperbarica ma purtroppo lunedì, dall’ospedale Misericordia di Grosseto, è arrivata la tragica notizia del suo decesso.

Romana di origine ma residente da alcuni anni a Prato, Sabina Magrini è stata per anni punto di riferimento per attività culturali come dirigente del Ministero della Cultura. Sabato scorso era con un gruppo di amici nel mare di Livorno per una immersione quando si è sentita male poco dopo le 13.

Ad accorgersi che non stava bene sono stati i suoi compagni di immersione nell’immediatezza dei fatti. Sabina Magrini avrebbe accusato un problema in fase di risalita perdendo i sensi. Immediatamente soccorsa dai presenti, era stata issata in barca per le prime manovre di rianimazione e poi condotta presso il molo dove poi era stata caricata in ambulanza in codice rosso per raggiungere l’ospedale di Livorno.

Vista la gravità delle sue condizioni, infine era stata trasferita in elicottero all’ospedale di Grosseto per la terapia in camera iperbarica che però purtroppo non è servita. Ieri infatti la tragica notizia della sua morte.

Tanti hanno voluto ricordare Sabina Magrini dopo la notizia della prematura scomparsa. Fra i primi a ricordarla il complesso monumentale della Pilotta di Parma, che lei aveva diretto fra il 2016 e il 2017. Cordoglio per Magrini, già segretario regionale del Mibact per l'Emilia Romagna, direttrice della Biblioteca Palatina e del Museo Bodoniano Magrini e dal 2020 al comando dell'Archivio di Stato di Firenze, è arrivato anche dal ministro della Cultura Dario Franceschini.

"Apprendo con dolore e costernazione della scomparsa prematura di Sabina Magrini, direttore dell'Archivio di Stato di Firenze. Mi stringo alla famiglia, agli amici e ai colleghi che, nel corso della sua intera carriera, ne hanno saputo apprezzare passione, professionalità e preparazione. Il Ministero della Cultura perde oggi un valido dirigente" ha dichiarato Franceschini.