Così orgogliosa del marito e della sua dedizione al lavoro e alla divisa da arrivare a comprare una pagina di giornale locale a pagamento per esprimergli tutta la sua gratitudine. È il gesto della moglie di un carabiniere di 51 anni, il maresciallo dell'arma Valentino Raiteri, che in occasione del nuovo incarico del marito ha voluto tributargli gli onori in modo particolare: una lettera aperta in cui lo ringrazia e lo elogia pubblicamente. L'occasione è stato il trasferimento del militare dalla caserma di Mestrino, in provincia di Padova, di cui è stato al comando per alcuni anni, a Rovigo dove sarà ufficialmente il comandante della Stazione locale. Un gesto per riconoscergli, "l'esempio di umiltà, onestà, impegno e dedizione che mostri ogni giorno e che hanno caratterizzato i tuoi 19 anni di attività a Mestrino" ha fatto sapere la donna.

"Ti sei proposto come un leader prima ancora che un capo, portando i tuoi collaboratori a scoprire il valore di una professione necessaria per la buona condotta e la sicurezza delle persone" e ora "ti aspetta un nuovo capitolo di vita professionale che sono certa saprai affrontare con l'atteggiamento di chi ha scelto di servire la comunità e di farlo con assoluta rettitudine e indiscussa passione" ha scritto la donna, come si legge sul quotidiano locale Il Mattino di Padova. "Stare accanto a te è stato un privilegio per me e per la nostra famiglia : ci aspettano nuove sfide ma, sono certa, anche nuove opportunità per crescere come esseri umani" prosegue la lettera che aggiunge: "Ed è per questo che voglio che tu sappia che io ci sono. Ti sono accanto con sincero amore e grande stima per l'uomo, il compagno e il Comandante che sei". "Tutto ciò che ti occorre per andare incontro al tuo futuro ti appartiene già" ha concluso con orgoglio la moglie del carabiniere.