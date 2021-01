Tra le giornate di domani – giovedì 7 gennaio – e venerdì nelle regioni settentrionali breve fase di tregua dal maltempo, grazie al temporaneo amento della pressione che tuttavia favorirà la presenza di molte nebbie, soprattutto nelle ore notturne e del primo mattino. Una nuova perturbazione, la seconda del mese, proveniente dal Nord Africa porterà invece nuvole e piogge al Centro-Sud e nelle Isole, mentre le temperature, grazie ai venti tiepidi che l'accompagneranno, aumenteranno leggermente malgrado le piogge. Il brutto tempo si abbatterà sull'Italia anche nel fine settimana, quando arriverà un’altra perturbazione che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-Sud e solo marginalmente quelle settentrionali.

Allerta meteo domani, l'elenco delle regioni a rischio

Come si legge sul sito della Protezione Civile ecco la situazione per la giornata di domani, giovedì gennaio 2021. L'allerta gialla è stata diramata in tre regioni:

Allerta gialla per rischio temporali

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Valtiberina, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere