Meteo, in arrivo anticipo di primavera: quando inizia la nuova fase tiepida Le tendenze meteo per questo inizio di febbraio indicano tempo più mite e una fase tiepida che man mano avvolgerà gran parte dell’Italia fino a metà mese.

A cura di Antonio Palma

Questo inverno ci ha ormai abituato a improvvisi ribaltoni meteorologici e molto probabilmente anche questo mese di febbraio si caratterizzerà con continui cambi di fronte tra neve, sole, vento e scarse piogge. Secondo le ultime previsioni di medio termine, infatti, dopo questa ondata di freddo che sta caratterizzando il passaggio tra gennaio e febbraio, nei prossimi giorni assisteremo a un nuovo cambio di fronte con temperature in risalita, tempo più mite e una fase tiepida che man mano avvolgerà gran parte dell'Italia. Un vero e proprio anticipo di primavera che caratterizzerà la prima parte del mese con temperature oltre la media stagionale. "Tra il 4 e il 9 di febbraio arriva l'anticiclone delle Azzorre e le temperature risaliranno" spiega infatti il meteorologo Mario Giuliacci parlando di una lunga fase tiepida.

Questo però non significa che l'inverno è terminato, anzi molto probabilmente le correnti gelide di origine polare torneranno a farsi sentire già a metà mese, generando una nuova svolta fredda del tempo. Dunque se tra l'1 e il 3 di febbraio assisteremo a una ondata di freddo polare con correnti gelide provenienti dai Balcani che impatteranno lungo l'Adriatico per spingersi poi sul centro sud con venti intensi e anche nevicate a bassa quota, successivamente le temperature torneranno a crescere in un contesto di maggiori schiarite e pioggia inesistente. Tutto merito del ritorno di un'aria di alta pressione che si stabilizzerà sul Mediterraneo costruendo una sorta di scudo dall'irruzione di aria fredda. "Tra il 4 e il 9 febbraio avremo bel tempo e mancheranno completamente le piogge" ha ricordato Giuliacci, sottolineando però la parte negativa della notizia visto che "l'Italia in questo momento soffre di una grave siccità, soprattutto al centro nord".

"Le uniche piogge molto leggere le avremo sule regioni tirreniche il 4 febbraio" mentre "l'unica cosa tipica delle alte pressioni saranno le nebbie, sia al centro che al nord" ha sottolineato Giuliacci. Le proiezioni meteo sul lungo periodo, però, ipotizzano al momento che già dal 15 febbraio possa irrompere sul nostro Paese una nuova massa di aria più fredda con ennesimo repentino cambio di fronte e brusco calo delle temperature.