Manifesto indimidatorio di Casapound contro Fanpage.it, il comunicato del Cdr

Il comitato di redazione di Fanpage.it esprime la sua preoccupazione per il manifesto intimidatorio affisso nelle scorse ore a Roma dai militanti di Blocco studentesco, l'organizzazione giovanile di CasaPound Italia. La scritta che recita "Antifa(npage)" è una chiara minaccia nei confronti della testata e dei suoi redattori che da anni lavorano per dare ai propri lettori un'informazione libera e partecipata.

Si tratta di un attacco che riteniamo vergognoso, non solo perché caratterizzato da un disprezzo violento nei confronti del lavoro di questo giornale, ma anche perché allo stesso tempo descrive l'antifascismo come un disvalore, un'offesa che come un manganello viene usata dagli estremisti di destra contro Fanpage.it. Un principio che invece è non solo alla base della nostra costituzione, ma che l'assemblea dei redattori di questo giornale rivendica come suo.

In questa circostanza ribadiamo che continueremo a lavorare con integrità per un giornalismo indipendente che non indietreggia neppure davanti alle minacce e che continuerà a raccontare, come ha sempre fatto, la preoccupante deriva dell'eversione di destra, assieme agli altri fenomeni politici e sociali a cui Fanpage.it, da quando esiste, ha dedicato inchieste e approfondimenti.