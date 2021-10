Maltempo, scuole chiuse martedì 5 ottobre per allerta meteo: l’elenco regione per regione Scuole chiuse per allerta meteo martedì 5 ottobre in diverse città italiane a causa del maltempo e dell’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico. Le regioni più interessate sono Liguria e Piemonte ma non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre: ecco l’elenco città per città in aggiornamento.

A cura di Antonio Palma

Scuole chiuse in numerose città martedì 5 ottobre a causa del maltempo che imperversa in numerose località del Paese e della conseguente allerta meteo rossa diramata oggi dal dipartimento di protezione civile. L'ondata di maltempo delle ultime ore infatti ha già provocato allagamenti ed esondazione di torrenti e fiumi costringendo alcuni amministrazioni a decretare la chiusura delle scuole sui loro territori ma nelle prossime ore le ulteriori piogge e i temporali faranno aumentare il rischio per alcune aree del Paese già pesantemente colpite con elevati rischi idrogeologici e idraulici che impongono la chiusura di luoghi pubblici come parchi, cimiteri e scuole. Le zone più interessate sono quelle di Piemonte e Liguria dove è scattata l'allerta rossa per rischio idrogeologico ma l'elenco delle città è in continuo aggiornamento e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre.

Scuole chiuse martedì 5 ottobre in Liguria

In Liguria sono molti i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole martedì 5 ottobre per rischio maltempo in modo da tenere al sicuro studenti e insegnanti dopo che, In seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche, è stata prolungata l’allerta meteo. Alcune scuole chiuse senza lezioni per gli studenti mentre altri comuni hanno preferito usare la dicitura di sospensione dell'attività didattica in presenza. Così è avvenuto ad esempio a La Spezia dove il sindaco ha emesso l'ordinanza i sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni grado della città per martedì. Scuole chiuse anche a Savona "vista la criticità della viabilità" ha spiegato il sindaco. Restando in Liguria, restano chiuse le scuole anche nei comuni di Arcola, Bolano, Borghetto Vara, Castelnuovo Magra, Chiavari, Follo, Lerici, Pignone, Rapallo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Vado Ligure, Vezzano Ligure, Santa Margherita Ligure, Sarzana, Lavagna e Sestri Levante. Restano aperte invece le scuole a Genova dove il sindaco della città Marco Bucci fa sapere che gli istituti scolastici resteranno aperti “a meno che durante la notte non si creino danni o problemi importanti sul territorio” .

Scuole chiuse in Piemonte per maltempo

Scuole chiuse martedì 5 ottobre anche in diversi comuni del Piemonte dove è allerta Rossa per rischio idrogeologico su Toce, Belbo e Bormida, e allerta arancione su Belbo e Bormida, Toce, Val Sesia, Cervo, Chiusella, Valle Tanaro, Scrivia e Pianura settentrionale. Scuole chiuse ad Alessandria dove causa dell’allerta maltempo emessa ordinanza che decreta chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprensive dei nidi d’infanzia e delle Università. in Piemonte istituti scolastici chiusi anche a Revigliasco, Acqui Terme, Ovada, Gavi, Novi Ligure, Pietra Marazzi, Pozzolo Formigaro, Castellazzo Bormida, Arquata Scrivia e Ponzone.

Scuole chiuse anche in Toscana

Scuola chiusa martedì' anche a Capalbio, in provincia di Grosseto, in Toscana a seguito di un'allerta meteo con codice arancione da mezzanotte alle 6 del mattino e con codice giallo dalle 6 alle 10 per temporali forti e pioggia con rischio idraulico. L'amministrazione comunale ha deciso di chiudere per la giornata di martedì 5, in via preventiva, tutti gli istituti scolastici, compreso l'asilo nido, per evitare rischi alle persone. Inoltre, l'amministrazione comunale invita a prestare la massima attenzione in caso di fenomeni intensi.