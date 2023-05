Maltempo in Italia

Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: “Evitate gli spostamenti”, temporali in Sicilia e Campania Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, e arancione in Campania, Sicilia e Marche a causa del maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco tra Palermo e Trapani, scuole chiuse in diversi comuni.

Non solo Emilia Romagna, ma anche Sicilia, Campania e Marche in allerta per la forte ondata di maltempo che in questi giorni si è abbattuta sull'Italia. La Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla su diverse regioni per la giornata di oggi martedì 16 maggio.

L'allerta rossa è stata emanata in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico, nelle Marche, in Sicilia e in Campania è invece allerta arancione, mentre in 10 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, è stata emanata un'allerta gialla.

Maltempo Emilia Romagna, frane e scuole chiuse

Scuole chiuse a Ravenna, la provincia maggiormente colpita dalle inondazioni dello scorso 2 maggio. Molti altri sindaci della provincia hanno preso la stessa decisione: saranno solo un paio i comuni in cui le scuole oggi resteranno aperte. Scuole chiuse in provincia di Bologna. Due frane nel Ravennate, segnalate dalla Provincia, lungo la strada provinciale Valletta-Zattaglia, che collega l'abitato di Zattaglia a quello di Casola Valsenio.

A Bologna preoccupa il torrente Ravone che ha già creato disagi nei giorni scorsi: “Il livello del torrente Ravone sta salendo molto rapidamente sia a monte che a valle”, ha spiegato in una nota il Comune, prevedendo una nuova esondazione e una nuova chiusura al traffico della strada. Chiuso anche il sottopassaggio in via Triumvirato. In provincia al momento si segnala una frana nella valle dell'Idice, a monte dell'abitato di Monterenzio, con chiusura della strada.

Allerta arancione oggi nelle Marche

Scuole chiuse nelle Marche, per allerta arancione, più nello specifico a Pesaro, Fano, Urbino. Per fortuna non sono state registrate emergenze nella notte e i livelli dei fiumi si sono mantenuti sotto i limiti di guardia a Senigallia, la città in provincia di Ancona colpita dall'alluvione lo scorso 15 settembre. Ieri la Protezione Civile aveva attivato un preallarme a causa delle condizioni meteo avverse.

“Ho appena finito un giro in tutto il territorio comunale, per vedere la situazione del reticolo idrico primario (Fiume Misa e Fiume Cesano) e secondario (fossi) – ha spiegato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti – la situazione al momento è sotto controllo, così come si è mantenuta durante la notte, monitorata costantemente dagli operatori della centrale operativa di protezione civile comunale e dai vigili urbani che hanno presidiato il territorio. Non si è verifica nessuna emergenza”.

Alberi caduti per il maltempo a Matera

La situazione in Campania e Sicilia

Allerta arancione anche in Campania: a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura dei cimiteri cittadini mentre ha deciso di lasciare le scuole aperte. Gli istituti scolastici sono rimasti invece chiusi in gran parte della Campania: ben 84 i comuni coinvolti.

In Sicilia pioggia e vento hanno costretto i vigli del fuoco a effettuare decine di interventi nella notte: a Palermo, particolarmente colpita, almeno 25 le chiamate giunte ai pompieri.

Tra i comuni maggiormente interessati vi sono stati Lascari e Cefalù dove sono intervenuti per allagamenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni. Con l'ausilio del personale della Protezione civile i Vdf hanno proceduto all'aspirazione dell'acqua. A Palermo il forte vento ha causato la caduta di un grosso albero, in via Francesco Crispi, il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto alla rimozione.