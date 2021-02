La fase di maltempo che ha interessato l'Italia nello scorso weekend continuerà a fare sentire i suoi effetti su lacune regioni del sud anche nelle prossime ore, in particolare sul versate tirrenico meridionale, con nubi e temporali che continueranno a insistere anche per la giornata di domani martedì 2 febbraio. Per questo la Protezione civile nazionale ha emesso per le prossime ore un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri, decretando una allerta gialla per maltempo per diversi settori di quattro regioni: Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Maltempo: martedì allerta gialla su 4 regioni

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 febbraio, allerta gialla per ordinaria criticità per rischio Idraulico su Basilicata e Calabria occidentale, una allerta gialla per rischio temporali sugli stessi settori di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia nord orientale e allerta gialla per rischio idrogeologico sui medesimi settori delle regioni sopra indicate e su diversi settori del Campania. I fenomeni meteorologici impattando sulle diverse aree del Paese, infatti potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche per alcune aree già colpite dai nubifragi dei giorni scorsi.

Rischio temporali su Basilicata , Calabria e Sicilia

L’avviso infatti prevede nella giornata di domani ancora tante nubi sulla penisola, soprattutto nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, con piogge sparse sule regioni meridionali e in particolare su zona Cilentana della Campani, sulla Basilicata, sulla zona costiera tirrenica della Calabria e sulla Sicilia Nord-orientale. La situazione però andrà poi migliorando nel corso della giornata.

Allerte meteo per la giornata di domani, Martedì 2 febbraio 2021:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico