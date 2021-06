Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia ed è di nuovo allerta meteo per temporali in gran parte del Paese per la giornata di domani martedì 8 maggio. A causa dell'afflusso di correnti instabili provenienti da nord, infatti, gran parte della Penisola nelle prossime ore farà i conti con piogge e temporali, localmente anche di forte intensità, che per alcuni territori comporterà un aumento del rischio meteo. Per domani sono attesi Piogge, temporali e venti forti da Nord a Sud e il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla per dieci regioni.

Piogge, temporali e venti forti da Nord a Sud

Nel dettaglio l’avviso di allerta meteo per martedì 8 giugno prevede già dal primo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. Si prevedono, inoltre, dalla tarda mattinata di domani, martedì 8 giugno, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Tutta colpa di una vasta circolazione ciclonica amplificata dal riscaldamento diurno, che determina condizioni di diffusa instabilità sulla nostra penisola e un’attività temporalesca, localmente accentuata, specie sulle zone interne e in prossimità dei rilievi.

Allerta meteo gialla su dieci regioni

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, per la giornata di domani, martedì 8 giugno, ha valutato una allerta gialla di ordinaria criticità su Lazio, Puglia, Umbria, e su parte di Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Molise, Calabria e Basilicata.

Le allerte meteo per martedì 8 giugno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Lucc