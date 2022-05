Maltempo, allerta meteo martedì 3 maggio: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia con allerta meteo domani martedì 3 maggio. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo continua a interessare ampie zone dell'Italia ed è allerta meteo per temporali domani, martedì 3 maggio, su diversi settori della Penisola. Ad essere interessate dal maltempo e dai rovesci saranno soprattutto le aree alpine, le zone appenniniche interne del Centro-Sud e il meridione con lo sviluppo di numerosi temporali pomeridiani con associato rischio di grandine. Si tratterà infatti di un meteo caratterizzato da elevata instabilità con nuvole miste a sole e la formazione di improvvisi rovesci e temporali durante le ore del giorno. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per martedì 3 maggio un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta gialla in due regioni.

Tutte le allerte meteo di domani 3 maggio

Nel dettaglio, in base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 3 maggio, una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su ampi settori del Molise e una allerta gialla per rischio idrogeologico sull'Abruzzo occidentale. I fenomeni meteo, infatti, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Ecco tutte le allerte meteo di domani:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Molise: frentani – sannio – matese, alto volturno – medio sangro

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: marsica, bacino alto del sangro, bacino dell'aterno

Previsioni meteo domani martedì 3 maggio

Per la giornata di martedì atteso cielo molto nuvoloso al nord sulle aree alpine e prealpine e sull'Appennino emiliano-romagnolo con rovesci sparsi e locali temporali nelle ore diurne, in estensione pomeridiana al restante territorio di Piemonte, Liguria e Lombardi. Cielo sereno sulle restanti aree. Al Centro nubi con associati rovesci temporaleschi durante il pomeriggio sulle aree appenniniche ed entroterra del basso Lazio. Asciutto e poco nuvoloso altrove. Al sud infine annuvolamenti decisi lungo il settore tirrenico e prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione al primo mattino ma con successivo aumento della nuvolosità associata a locali rovesci o temporali sulle aree appenniniche peninsulari e nelle

restanti zone interne della Campania.