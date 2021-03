Nuova allerta meteo per la giornata di domenica 14 marzo per rischio maltempo su tre regioni a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia. Tutta colpa di una fase perturbata in arrivo dall’Europa settentrionale che determina, già dalle prossime ore, un deciso peggioramento del tempo portando in particolare venti di burrasca da Nord a Sud. Per questo, la Protezione civile nazionale ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche averse valutando una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico, per rischio temporali e per rischio idrogeologico su alcuni settori di Umbria, Abruzzo e Puglia ma anche un allarme per diverse regioni a causa di venti da forti a burrasca.

Allerta meteo gialla per maltempo su tre regioni

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni meteo disponibili e d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domenica 14 marzo una allerta gialla per rischio temporali su gran parte dell’Umbria, per rischio idrogeologico sull’Abruzzo occidentale e per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia. A preoccupare però è il forte vento che invece imperverserà già dalle prossime ore su tutto il Paese insistendo poi anche nella giornata di domani.

Allerta meteo per venti di burrasca da Nord a Sud

L’avviso di allerta meteo infatti prevede già dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 marzo, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Valle d’Aosta, in estensione a Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, interessando in particolar modo i settori costieri e i rilievi appenninici. Per la giornata di domani, domenica 14 marzo, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti nord-occidentali e con raffiche di burrasca forte su Lazio, Abruzzo e Campania, specie sui settori costieri e montuosi; attesi, inoltre, dal primo pomeriggio di domani, venti da forti a burrasca, dai quadranti nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri e montuosi, su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia.

Tutte le allerte meteo di domenica 14 marzo

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Puglia: Basso Fortore

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica