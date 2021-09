Maltempo, allerta arancione domenica 19 settembre in Lombardia e Toscana: tutte le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha valutato per la giornata di domani, domenica 19 settembre, una allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia e Toscana. Decretata invece una allerta gialla per sei regioni.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia ed è allerta meteo per domani, domenica 19 settembre, per sei regioni. Tutta colpa di una nuova perturbazione in arrivo dall'Europea nord occidentale che impatterà già nelle prossime ore sulla Penisola coinvolgendo dapprima le nostre regioni settentrionali e poi parte del Centro. L'area perturbata infatti irromperà nella serata di sabato dalla Francia sul Piemonte generando intensi temporali e nubifragi che saranno accompagnati anche da forti venti. Col passare delle ore e nella giornata di domenica infine di sposterà sempre più verso sud est coinvolgendo anche il resto del nord e parte delle regioni centrali, in particolare Lombardia e Toscana.

Allerta meteo arancione per rischio temporali in Lombardia e Toscana

In base alle previsioni meteo e ai fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha valutato per la giornata di domani, domenica 19 settembre, una allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori di Lombardia e Toscana. Decretata invece una allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, parte di Piemonte, Toscana e sul resto della Lombardia.

Allerta gialla in sei regioni domenica 19 settembre

Nel dettaglio, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede già dalla serata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Piemonte. Dalle prime ore di domani, domenica 19 settembre, si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, specie sui settori settentrionali. I fenomeni meteo saranno caratterizzato, oltre che da temporali e nubifragi, anche da una intensificazione della ventilazione occidentale.

Tutte le allerte meteo per domenica 19 settembre

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Orobie bergamasche

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Appennino pavese, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt