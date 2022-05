Malore dopo il bagno: il piccolo Samuele morto a 6 anni dopo aver battuto la testa Secondo l’autopsia, il bimbo è caduto e ha battuto la testa dopo una crisi convulsiva. La salma restituita ai familiari per i funerali a Sanluri.

Una caduta accidentale, a seguito di un malore dopo il bagno, durante la quale ha battuto violentemente la testa, così è morto il piccolo Samuele Ciccu, il bimbo di 6 anni e mezzo deceduto nei giorni scorsi nell’abitazione di famiglia a Sanluri, a pochi chilometri da Cagliari, nel Sud Sardegna. Lo ha stabilito l’autopsia disposta dalla procura sarda e condotta dal medico legale. Un esame necessario a stabilire l’esatta causa di morte del piccolo e a fugare ogni dubbio sula tragica scomparsa di Samuele. In realtà vi erano pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente e l’esame post mortem condotto al Policlinico di Monserrato dal dottor Roberto Demontis ha solo confermato il racconto della madre del bimbo ed escluso l’ipotesi di annegamento.

La donna ha raccontato di essersi accorta subito che il piccolo stava male quando si trovava ancora nella vasca del bagno e di aver allertato subito il 118 ma quando i sanitari sono accorsi sul posto, nella sera tra martedì e mercoledì, era ormai troppo tardi. I medici hanno solo potuto constatare il decesso del bambino per arresto cardiocircolatorio informando i carabinieri dell’accaduto per gli accertamenti del caso. Secondo l’autopsia condotta dal dottor Roberto Demontis, il piccolo aveva un edema cerebrale “compatibile con una caduta o in ogni caso legato alle convulsioni” di cui il paiolo soffriva da tempo. Conclusioni che hanno convinto i magistrati che hanno deciso di restituire subito la salma alla famiglia per i funerali del bimbo che si svolgeranno oggi pomeriggio a Sanluri nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Un ultimo saluto durante il quale l0intera comunità si stringerà attorno alla famiglia e ai due genitori del bimbo, Samanta e Maurizio, chiusi nel dolore per una perdita così improvvisa. “È una tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità, esprimo il mio pieno cordoglio. Saremo tutti presenti al funerale del piccolo Samuele” hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale .