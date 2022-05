Maestra uccisa a martellate, ergastolo a Michele Venturelli per l’omicidio di Ambra Pregnolato La maestra d’asilo di 41 anni fu aggredita e selvaggiamente colpita con decine di martellate dall’orafo quarantottenne nella sua casa di Valenza, ad Alessandria.

A cura di Antonio Palma

Ergastolo per Michele Venturelli, è questa la sentenza emessa oggi dalla Corte di assise di appello di Torino per l'omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra piemontese uccisa a Valenza, in provincia di Alessandria, il 21 gennaio del 2020. I giudici hanno confermato così anche in secondo grado la sentenza emessa dal Tribune di Alessandria in primo grado e che i legali dell'uomo intendono contestare con un ricorso anche nel terzo grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la maestra d'asilo di 41 anni fu aggredita e selvaggiamente colpita con decine di martellate dall'orafo quarantottenne con cui aveva avuto una relazione in passato. A ritrovare il cadavere nell'appartamento di Valenza, dove viveva con il marito e la figlia dodicenne, fu proprio il consorte.

Pochi giorni dopo le attenzioni degli inquirenti si soffermarono subito sull'uomo oggi condannato, ritenuto amico della vittima e irrintracciabile in un primo momento. Ritrovato, dopo il colloquio con i carabinieri cercò di suicidarsi buttandosi sotto un treno da un ponte di Alessandria senza riuscirci. Ritrovato sui binari e condotto in ospedale, confessò e fu fermato. Durante l'interrogatorio, Michele Venturelli confessò pienamente l'omicidio davanti ai magistrati, raccontando che per un anno sarebbe stato l'amante della vittima e avrebbe deciso di ucciderla al rifiuto della donna di lasciare il marito.

L'uomo fece ritrovare anche l'arma del delitto, un martello che è stato poi recuperato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria in un’ansa del fiume Po, dove l’uomo lo aveva gettato nell’immediatezza dell’omicidio. Secondo l'accusa, quel giorno, sapendola sola in casa, l'uomo andò a bussare alla porta dell'appartamento di Ambra Pregnolato portando nello zaino un martello con il quale l'ha colpita furiosamente lasciandola riversa sul pavimento in un lago di sangue.