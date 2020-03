Tragedia questa mattina all’alba a Pian del Quercione, nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca, dove un uomo è morto nel tentativo di fuggire all’ incendio divampato nel suo casale: Alessio Mariani, 57 anni, è stato trovato senza vita intorno alle 7 fuori dell’abitazione, un appartamento in via Coli e Spezi a Piano del Quercione.

Dalle prime informazioni la vittima per salvarsi dalle fiamme e dal fumo asfissiante che aveva invaso tutta l’abitazione si sarebbe gettato dalla finestra. In casa c’erano anche la sorella col marito che però sono riusciti a mettersi in salvo dalla finestra con una scala. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale medico del 118 e la polizia giudiziaria. Purtroppo per il 57enne non c’è stato nulla da fare. L’incendio pare sia stato provocato da uno scaldarete.