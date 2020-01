Grandi festeggiamenti e caccia al fortunato vincitore del primo premio della Lotteria Italia oggi nella tabaccheria ricevitoria di Torino dove è stato venduto il biglietto vincitore serie O numero 005538. La notizia all’esercente è arrivata in tarda mattinata ed è stata subito festa nella rivendita di tabacchi di via San Donato, angolo via Galvani, nei pressi del centro del capoluogo piemontese. Nel negozio è apparso subito dopo l’immancabile cartello: "Primo premio, 5 milioni vinti qui". "Siamo una tabaccheria fortunata, almeno così dicono. Sarà che manca l'amore", ha dichiarato scherzando il proprietario facendo riferimento ad alcuni premi per altre lotterie vinti nelle scorse settimane nel negozio che ha aperto i battenti solo nell’aprile scorso dopo un cambio di gestione. "Dev'essere uno dei primi biglietti che ho venduto. Prima mi è arrivata la serie Q poi la serie O” ha ipotizzato il tabaccaio che però sul nome del possibile vincitore non si sbilancia.

Al momento il fortunato vincitore non si sarebbe fatto ancora vivo. “Impossibile ricordare il cliente. Il biglietto in questione lo abbiamo venduto a settembre, è passato troppo tempo. Magari però chi ha vinto chiamerà anche solo per un saluto o un ringraziamento. Mi farebbe piacere. Ovviamente manterremmo il massimo riserbo: niente nomi” ha spiegato infatti l’esercente. Alcuni abituali frequentatori della tabaccheria, che hanno deciso di raggiungere il negozio dopo a notizia, però sembrano essere sicuri che il vincitore sia tra loro. “Il vincitore è uno della zona. Sicuramente qualcuno che abita nel quartiere” hanno spiegato infatti ai giornalisti alcuni clienti.

Quest’anno il Piemonte oltre al premio da 5 milioni vinto a Torino si è accaparrato anche tre premi di seconda categoria da 100mila euro, distribuiti tra Tortona (A 473573), Piscina nel Pinerolese (E 323839) e Torino (L 288423), e altri nove premi da 20mila euro ciascuno, portando il montepremi complessivo, a 5.480.000 euro. Lo scorso anno nel capoluogo era stato centrato il quarto premio da un milione. Nell’edizione del 2017 invece lo stesso premio era andato in provincia. Nel 2013, invece, sempre nel capoluogo piemontese era finito un milione e mezzo