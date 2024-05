video suggerito

L’oroscopo di domani 9 maggio 2024: La Luna in gemellim inizia la sua fase crescente, energica e piena di voglia di comunicare. Anche Mercurio amplifica questo desiderio dal segno dell’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani la Luna crescente entra in Gemelli mentre il Sole va veloce verso Urano. Mercurio in Ariete vicinissimo ancora a Chirone sembra volerci spingere a dichiarare quello di cui abbiamo bisogno come primo passo per ottenerlo. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli mentre il segno sfortunato il Pesci, ma solo per la Luna storta.

L'oroscopo di domani, giovedì 9 Maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Mi raccomando, non esagerare con un eccesso di fiducia in te stesso. Lo so che hai Marte, Mercurio e la Luna a favore, ma devi comunque cercare un buon equilibrio. Rischi di fare come il rettore dell’Università di Bari che ha aumentato il suo stipendio annuale più del cento per cento con effetto retroattivo. Questa tendenza megalomane potrebbe essere per te molto rischiosa.

Amore: lo vuoi al massimo.

Lavoro: vorresti scalzare il tuo titolare, stai molto attento.

Fortuna: a volte quanto è troppa, stroppia.

Il consiglio del giorno: non lodarti costantemente.

Voto: 8 – un filino pedante.

Toro

Che tu sia un tipo davvero fortunato non ci sono proprio dubbi. Grazie a Giove e Venere nel tuo segno, le sorprese, quelle belle grandi ed economicamente forti, sono possibilità reali. Potresti essere proprio tu il fortunato vincitore del gratta e vinci di Faenza che con una giocata minima si è portato a casa ben due milioni di euro. L’importante è che da questo periodo davvero rigoglioso tu possa imparare anche a gestire tutte le ricchezze che stanno arrivando per poterle sfruttare il più possibile.

Amore: trovi anche l’anima gemella.

Lavoro: viaggia con il pilota automatico.

Fortuna: te la sei tatuata addosso.

Il consiglio del giorno: condividi le tue gioie con chi ti sta vicino.

Voto 9 – sul podio.

Gemelli

Con la Luna nel vostro segno, oggi è la giornata giusta per celebrare le amicizie. Le relazioni per voi sono importantissime e vi possono portare anche al successo. Esattamente come Emanuela Fanelli, vincitrice del David di Donatello come migliore attrice non protagonista, che ha ringraziato la sua migliore amica Paola Cortellesi, per averle dato questa bellissima occasione. Qui sono proprio ammesse anche dichiarazioni d’amore autentiche e sincere.

Amore: distributore di buon parole.

Lavoro: siete anche dotati di grande pazienza.

Fortuna: per voi è sinonimo di merende e pomeriggi trascorsi davanti ad consolle di videogiochi.

Il consiglio del giorno: chiama il tuo migliore amico per una partitella.

Voto 7 voglia di giocare.

Cancro

Vorresti proprio stringere la mano al professore che per più di un mese ha percorso quasi trecento chilometri al giorno, alzandosi alle quattro del mattino per andare a insegnare in una scuola di Cortina. Tu che la mattina senti tutti gli acciacchi di stagione, anche quelli invernali, per colpa di Marte contro non avresti alcuna intenzione di spendere tutta la tua giornata in pieno sbattimento. Le imprese titaniche le lasci a chi è più coraggioso e resistente di te.

Amore: solo se è comodo.

Lavoro: con quegli occhioni da cucciolo ti danno tutti una mano.

Fortuna: hai sempre in tasca un penny fortunato.

Il consiglio del giorno: inizia la giornata con una bella e golosa colazione.

Voto 7 e mezzo pigrone.

Leone

Ritrovi un goccio di tenerezza e di voglia di situazioni a due. Potrai vivere momenti davvero romantici come quelli della protagonista di Emily in Paris che sta girando una nuova stagione a Roma e si aggira per i vicoli con il suo fidanzato italiano Eugenio Franceschini. Questa Luna a favore ti fa tirare proprio un respiro di sollievo e ringalluzzire il tuo cuoricino un po’ avvizzito da Venere in quadratura. Avevi proprio bisogno di questa sferzata di sentimento.

Amore: sorprendentemente romantico.

Lavoro: ti applichi il giusto.

Fortuna: appena la intravedi fai le feste come un dolce Labrador.

Il consiglio del giorno: cenetta a due.

Voto 7 sorridente.

Vergine

Ti piace molto accontentare tutte le persone che ti stanno intorno stile geisha. Oggi però con la Luna storta vorrai definire bene certi limiti. Proprio come il Comune di Milano che ha deciso di dare lo stop definitivo alla vendita da asporto di bevande alcoliche e gelati dopo le dieci di sera nei luoghi della movida. Hai proprio una grande necessità di mettere in ordine e definire tutte le tue esigenze.

Amore: fai l'elenco delle cose che ti piacciono.

Lavoro: senza organizzazione tu non alzi un dito.

Fortuna: ti regala sempre leggiadria e bellezza da schianto.

Il consiglio del giorno: ricorda che per far star bene tutti devi prima star bene tu.

Voto 6 e mezzo filosofa.

Bilancia

Dovresti proprio prendere in considerazione i consigli pratici dell’apneista Alessia Zecchini. Quando ci si trova a grandi profondità bisogna risparmiare sui pensieri e godersi solo lo spettacolo. Tu che sei mentalmente molto caotica hai bisogno proprio di mettere uno stop a tutto questo trambusto. Oggi sarai sicuramente agevolata dalla Luna a favore che ti regalerà un po’ di pace e dei momenti che potrai goderti in totale serenità.

Amore: semplici amicizie.

Lavoro: fai ordine, soprattutto mentale.

Fortuna: te ne basta un cucchiaino per addolcire il tuo caffé.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di meditazione trascendentale.

Voto 6 e mezzo con ordine.

Scorpione

Tu che di solito sei uno che ‘se la lega al dito’, oggi, con Venere in opposizione, avrai voglia di un po’ di tregua e lascerai perdere i tuoi solidissimi principi. Sono certa che anche tu sei un po’ stufo di tutti i botta e risposta tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro sulla loro relazione lavorativa, chiusa ormai da qualche decade. Hai bisogno di un po’ di leggerezza e dovrai essere tu il primo ad impegnarti per ottenerla.

Amore: inizia con timide occhiatine.

Lavoro: le lamentele non portano da nessuna parte.

Fortuna: hai dimenticato di segnarla nella lista della spesa.

Il consiglio del giorno: organizza una pizzata con gli amici.

Voto 6 ma sei già contento.

Sagittario

Potresti trasformarti in un tipo piuttosto irritabile oggi che hai la Luna storta. Evita quelle notizie da giramento di ‘cabasisi’, come direbbe il caro Montalbano. Quindi lascia perdere gli annunci dei rialzi stratosferici dei canoni del Telepass, ad esempio, e concentrati solo su simpatici video di cuccioli di panda e koala. Con Marte a favore sei fin troppo reattivo, quindi prima che tu parta totalmente per la tangente cerca piccole e piacevoli divagazioni.

Amore: deve saper attirare la tua attenzione.

Lavoro: ogni tanto puoi farti felicemente gli affaracci tuoi.

Fortuna: non è menzionata nel menù della giornata.

Il consiglio del giorno: fai i conti di casa.

Voto 5 e mezzo irritabile.

Capricorno

Lo so che ti piace prendere in considerazione solo quello che ti fa star bene senza pensarci troppo su. Venere ti ha aperto gli occhi su tutto ciò che ti piace ma per colpa di Mercurio contro pecchi di logica per ottenerlo. Proprio come è successo al prete di Philadelphia che ha sperperato più di quarantamila dollari della chiesa per giocare a Candy Crush. Prima di prendere qualsiasi decisione economica è meglio che ti affidi al tuo commercialista.

Amore: fai di tutto per l’amore.

Lavoro: non fare il furbetto che viene beccato con le mani nella marmellata.

Fortuna: fa parte delle tue fondamenta.

Il consiglio del giorno: niente giocate al casinò per il momento.

Voto 7 senza freni.

Acquario

Quando si parla di tendenze tu sei un vero esperto. Probabilmente hai anche apprezzato i jeans irriverenti e super moderni del brand JordanLuca che hanno delle chiazze proprio in corrispondenza delle parti basse per simulare un effetto bagnato. Se Mercurio e la Luna sostengono questa visione futuristica, la classe di Venere in inquadratura la boccia senza alcuna riserva. Certe tue scelte dovrebbero essere presentate al momento e in una giusta misura.

Amore: gusti particolari e discutibili.

Lavoro: le tue idee potrebbero essere fraintese.

Fortuna: non pensare di fare centro bendato.

Il consiglio del giorno: opta per un abbigliamento classico.

Voto 6 e mezzo e chiama uno stylist.

Pesci

Questa Luna storta per voi è come un fulmine a ciel sereno. Lo so che con Giove e Venere a favore pensavate di vivere in totale amore cosmico. Dovete però sapere che anche le tempeste più terribili possono creare degli spettacoli davvero scenografici. Proprio come è accaduto qualche giorno fa a Parigi, dove durante un violento nubifragio la celebre Tour Eiffel è stata colpita da un fulmine creando un effetto pirotecnico. Voi avete la capacità di trovare il bello anche in piena crisi di nervi.

Amore: baci con la scossa.

Lavoro: non fatevi sorprendere dagli imprevisti.

Fortuna: avete la formalina magica per produrla.

Il consiglio del giorno: mai ripararsi sotto un’albero durante un temporale.

Voto 6 – comunque positivi.