L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025: Leone e Acquario leader discreti Nell'oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025, Venere e Mercurio retrogradi rientrano in Pesci portando riflessioni profonde. L'eclissi solare in Ariete stimola la necessità di affermarsi. Leone e Acquario leader indiscussi.

Nell'oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025, Venere e Mercurio continuano la retrogradazione negli ultimi gradi dell’Ariete. Giovedì Venere rientra in Pesci, congiungendosi a Nettuno, intensificando l'ispirazione e portando una maggiore sensibilità emotiva. Sarà un invito a sognare e ad abbracciare l’amore in tutte le sue forme, ma con il rischio di confusione e dubbi dietro l’angolo, soprattutto per i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Sabato, l'eclissi solare parziale in Ariete segnerà un punto di svolta, offrendo l’opportunità di iniziare nuovi progetti o riprendersi ciò che è proprio, con un focus rinnovato che richiede audacia e coraggio per fare il primo passo verso il cambiamento, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Gemelli e Acquario. Domenica, Mercurio retrogrado rientra nei Pesci, rallentando le comunicazioni. Nella stessa giornata, Nettuno entra in Ariete, segnando l'inizio di un lungo periodo che ci chiederà di integrare intuizioni più profonde nelle nostre azioni quotidiane, spingendoci a costruire su basi più autentiche e visionarie.

Oroscopo settimanale 24-30 marzo 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È tutto un gran fermento dalle tue parti, come se l’universo avesse deciso di organizzare il party dell’anno proprio a casa tua. Ritirarsi? Impossibile. Sei l’ospite d’onore, il dj, il primo sulla pista e pure quello che apre la torta con la sorpresa dentro o forse sei tu stesso la sorpresa. Le emozioni si rincorrono come fuochi d’artificio: entusiasmo, impazienza, idee geniali (e altre discutibili, ma chi sta a guardare i dettagli?). Sabato, con l’eclissi, arriva il momento clou: qualcosa si chiude, qualcosa si apre: tu nel dubbio spalanca tutte porte anche perché il giorno dopo, ciliegina sulla torta, arriva pure Nettuno a inaugurare il suo lungo periodo di permanenza nel tuo segno: chissà che non ti porti sogni nuovi di zecca o almeno un colpo di scena degno di nota.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti senti come uno smartphone con il 2% di batteria e il caricatore disperso in un’altra galassia. TI senti svuotato come dopo una sessione intensiva di yoga emotivo: sudore, sfinimento e visioni mistiche comprese nel pacchetto. Ti aggiri per casa con lo sguardo da eroe tragico, pronto a un monologo interiore degno di un film d’autore. Ma dai, respira: questo non è il momento di lanciarti in grandi imprese, ma di stare dietro le quinte a raccogliere pezzi di te stesso, idee e intuizioni che presto torneranno utili. Sabato l’eclissi fa tabula rasa: anziché disperarti, lascia che il superfluo si dissolva. E se proprio devi struggerti, fallo con stile: posa intensa, sguardo perso nel vuoto e playlist malinconica in sottofondo.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La retromarcia che Venere ha messo la spinge fino al segno dei Pesci e da qui vi manda un segnale chiaro, specie se siete della terza decade: basta fare i giocolieri con mille stimoli diversi, è ora di selezionare un po'. Vi scoprite un filo più riflessivi del solito (tranquilli, non è una malattia, eh), meno inclini a chiacchiere inutili e più focalizzati su chi e cosa merita davvero la vostra attenzione. Certo, l’eclissi in Ariete accende una miccia e vi spinge a muovervi un po', cambiare, sperimentare, ma stavolta con un minimo di criterio. Se qualcuno vi provoca, potreste persino scegliere di non rispondere con una battuta fulminante, ma con un’alzata di sopracciglio e un silenzio strategico. Meno leggerezza, più sostanza. Per questa settimana, almeno.

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Senti dentro di te un vago senso di apocalisse imminente, come se il cielo stesse tramando qualcosa alle tue spalle. Ogni dettaglio è fuori posto, ogni piccolo contrattempo sembra un presagio, eppure, nel profondo, sai che non è la fine del mondo… è solo l’inizio di un cambiamento che non puoi più rimandare. L’eclissi non fa sconti e ti sbatte in faccia situazioni che non puoi più ignorare, tipo certe dinamiche tossiche o certi impegni che non ti appartengono più. Il bello in tutta questa situazione? Che hai ancora Marte dalla tua e invece di scioglierti in una valle di lacrime, stavolta rispondi con una fermezza che spiazza pure te. Non il solito Cancro coccola-e-consola, ma un mix inedito tra Rocky Balboa e un life coach motivazionale. Nessun discorso strappalacrime, nessuna ritirata strategica: chi ti sottovaluta scoprirà che dietro la tua sensibilità si nasconde una corazza indistruttibile.

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana tutto fila liscio come l’olio e per una volta non senti il bisogno di stare sotto i riflettori a tutti i costi. Ti scopri quasi affascinato dall’idea di goderti il successo senza doverlo esibire con effetti speciali. Un po’ come un re che osserva il suo regno dall’alto della torre, sorseggiando un calice di vino pregiato invece di scendere in piazza a farsi acclamare. Le tue solite ansie da protagonismo sono momentaneamente archiviate, come costumi di scena dopo la prima a teatro. Ti concedi il lusso di brillare senza sforzo, di essere notato senza bisogno di ruggire. E sai una cosa? Ti sta pure bene così.

Voto 8 + +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Ancora per qualche giorno ti senti produttiva, scattante, quasi entusiasta di mettere ordine nel caos. Poi, però, da giovedì il vento cambia e l’aria si fa pesante, tipo quando lavi tutti i pavimenti e qualcuno entra con le scarpe infangate. Venere e Mercurio iniziano a remarti contro e all’improvviso l’efficienza impeccabile lascia spazio a un vago senso di stanchezza, come se il mondo intero cospirasse per farti rallentare. Ma tu sei la Vergine: se proprio devi cedere, lo farai con metodo, con una lista ben fatta e un piano B nel cassetto.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti sembra di essere nel bel mezzo di un restyling forzato, tipo quando cambi taglio di capelli e subito dopo te ne penti. L’eclissi opposta arriva giusto in tempo per farti rivedere tutto, dalle fondamenta fino all’ultimo dettaglio del tuo grande progetto esistenziale. Intorno a te sembra tutto in bilico, eppure, tra un inciampo e l’altro, potresti accorgerti che questo caos ha anche un suo perché. Forse certe cose stanno crollando perché non erano così solide come credevi. Forse quel taglio di capelli, dopotutto, non è poi così male. E forse, anziché cercare di incollare i pezzi, è il momento di vedere cosa succede se li lasci andare.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai un arsenale di strategie pronte all’uso, come un alchimista che sa esattamente quale pozione tirare fuori al momento giusto. Niente ti coglie davvero impreparato. Questa settimana il mistero ti dona e più il clima si fa intrigante, più la tua aura diventa magnetica. Sarà che hai fiuto per i segreti, sarà che certe rivelazioni ti trovano pronto, ma mentre gli altri annaspano nel caos, tu danzi con il destino come se avessi provato la coreografia in anticipo. E quel tuo fascino enigmatico? Potrebbe essere il tuo vero asso nella manica.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Un momento sei sulla cresta dell’onda, quello dopo ti sembra di essere finito in lavatrice con la centrifuga a 1200 giri. Tutto fila liscio, poi qualcosa si complica e ti tocca improvvisare. Colpa dei pianeti che prima ti lanciano baci e poi ti guardano con aria di sfida, soprattutto se sei della terza decade del segno. Ma niente panico: l’arte di cavartela anche nelle situazioni più improbabili è nel tuo DNA. La settimana ti mette davanti una sfida, ma non è niente che tu non possa affrontare con il tuo solito mix di genio e… un po’ di incoscienza. Dai, ammettilo che senza qualche scossone ti annoieresti da morire!

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se ti sembra che l’universo ti stia lanciando tutte le sue sfide più pesanti in un colpo solo, non hai tutti i torti. I pianeti retrogradi e non propriamente in posizione a te favorevole ti sembrano la versione cosmica di quella persona che ti manda mille messaggi e non ti lascia respirare, mentre la quadratura di Marte (ancora!) ti dà quella sensazione di frustrazione che ti fa sembrare ogni problema più grande di quanto sia realmente. Ma sai cosa? Questa settimana potresti dare un bel colpo di spugna e tirare una linea netta su tutto ciò che ti sta rovinando la serenità. È il momento di eliminare il superfluo e magari anche di prenderti una bella pausa da tutto ciò che ti rallenta.

Voto 6 – –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il tuo sorriso è il biglietto d'ingresso per tutte le occasioni che hai in mente di crearti. Sei come una pianta che sboccia in primavera, pronta ad assorbire tutte le vibrazioni positive intorno a te. Il rinnovamento è nell'aria e tu non solo lo respiri, ma lo fai tuo, trasformando ogni pensiero in azione concreta. Senti la bella stagione che ti chiama a rinnovarti, a espandere la tua visione e a spingere avanti i tuoi progetti, con una leggerezza che ti fa sembrare tutto naturale. Sei come una brezza che spazza via il vecchio per fare posto a un futuro che è già qui, pronto per essere vissuto.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana Venere e Mercurio retrogradi tornano a trovarvi e non si può dire che siano proprio gli ospiti più facili da gestire: si infilano nei vostri pensieri e nel vostro cuore senza preavviso e iniziano a rivisitare tutto, soprattutto se siete della terza decade del segno. Potreste ritrovarvi a riflettere su vecchi amori, idee e conversazioni che avevate accantonato. Questo è il periodo giusto per fermarvi e chiedervi cosa vi sta davvero facendo bene, senza cadere nella trappola del giudizio troppo severo con voi stessi. Fate un passo indietro e, senza frenesia, ascoltate ciò che il vostro cuore ha davvero da dire.

Voto 6 e mezzo