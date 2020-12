Una lite in strada per motivi di viabilità si è conclusa con il ricovero in ospedale e la denuncia per delitto colposo contro la salute pubblica per un 62enne ferrarese che durante l'alterco ha pensato bene di sputare al rivale rischiando però di contagiarlo visto che è risultato positivo al coronavirus durante i controlli in ospedale. L'episodio si è consumato nelle scorse ore tra le strade di Portomaggiore, piccolo comune in provincia di Ferrara, dove il sessantaduenne pare avesse parcheggiato male la sua vettura. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, il contrasto avrebbe avuto origine proprio quando il 62enne ha lasciato l'auto in doppia fila per svolgere delle commissioni in centro impedendo ad alcuni veicoli di uscire dal parcheggio.

Al suo ritorno sarebbe stato affrontato da un 39enne del luogo che, non potendo lasciare l'area di sosta, si è infuriato col 62enne. Dalle prime parole si è passati agli insulti e un attimo dopo anche alla violenza fisica. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale entrambi si sarebbero strattonati fino quando il più anziano ha sputato in faccia al contendente che ha reagito sferrandogli pesanti pugni al volto. A questo punto sono stati allertati i carabinieri e il 118 ma quando sono accorsi sul posto il 62enne era già a terra privo di sensi. Trasportato in ambulanza in ospedale, è stato sottoposto a tampone come prevedono le norme sanitarie e a questo punto si è scoperto che era positivo a coronavirus.

Il 62enne, che ha riportato una frattura alle ossa nasali, è stato così deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per delitto colposo contro la salute pubblica e messo in quarantena. Isolamento anche per il 32ene per aver avuto un contatto diretto con i liquidi biologici di un positivo. Per lui la denuncia è per lesioni personali volontarie.