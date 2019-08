La vicenda del lido di Chioggia che non ha permesso l'ingresso a due ragazzi perché "africani" ha generato un moto di polemiche e sdegno verso il lido. Uno dei ragazzi, Pietro Braga, 18 anni, ha raccontato la sua esperienza in un'intervista sul Corriere della Sera:

"All’inizio ero disorientato. Quando il buttafuori mi ha detto che gli africani non potevano entrare, io e i miei amici ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere: pensavamo fosse una battuta. Gli ho detto ‘Dai, ti mostro la carta d’identità, sono italiano', ma lui mi ha detto di lasciar stare e non ha guardato il documento. Lì ho capito che faceva sul serio".

Il giovane è un italiano di origini etiopi ma tanto è bastato ai buttafuori del lido per impedirgli l'ingresso il 31 luglio scorso quando, di domenica, si è recato Al Cayo Blanco di Sottomarina perché "di colore". Il ragazzo ha sporto denuncia ai Carabinieri e il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, a seguito anche di altri fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il locale, ne ha deciso la chiusura per due settimane.

"I miei genitori mi hanno adottato da piccolissimo e sono cresciuto qui. Gioco a calcio da quando ho otto anni, prima ad Adria e poi alla Spal Ferrara, gli anni della promozione in serie A. L’ultima stagione l’ho passata in America e adesso riprenderò a giocare qui, vicino a casa". Era la prima volta che ci andavo. Sapevamo che l’ingresso è vietato ai minorenni e ci siamo portati la carta d’identità. Ma i miei amici sono entrati e io sono stato bloccato. non potevano entrare. Che c’erano lì vicino altri due ragazzi lasciati fuori. Uno era di colore e uno portoghese. Mi ha allontanato ripetendo che le persone di colore non potevano entrare, che erano ordini dall’alto e non dipendeva da lui. Ho chiesto di parlare con un responsabile della sicurezza e lui ha confermato. Gli ho anche fatto vedere la carta d’identità, gli dicevo che sono italiano ma lui ha risposto ‘Non mi interessa, tu non entri'".