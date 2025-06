video suggerito

"Lavori troppo, basta". Portalettere sanzionato da Poste Italiane: il caso a Reggio Emilia A Reggio Emilia un portalettere è stato sanzionato da Poste Italiane per aver fatto 15 ore di straordinario senza autorizzazione. Il sindacato Confsalcom denuncia l'assurdità del provvedimento: "Punito per impegno e coscienza, invece di essere premiato". Da parte sua, l'azienda ha replicato richiamandosi al contratto collettivo e alle normative vigenti.

A cura di Biagio Chiariello

A Reggio Emilia, città dal cuore cooperativo e sociale, si consuma una vicenda che ha dell’incredibile e che in pochi giorni ha infiammato i social: un portalettere, riconosciuto da colleghi e superiori come lavoratore esemplare, è stato formalmente sanzionato da Poste Italiane per aver svolto oltre quindici ore di straordinario in due mesi senza autorizzazione preventiva. Nessun errore, nessun disservizio, nessuna negligenza: solo troppo zelo. Eppure, lunedì scorso, l'uomo si è visto recapitare una lettera di contestazione disciplinare firmata dal responsabile delle Risorse Umane della macroarea centro-nord dell’azienda.

Nel documento, l’azienda contesta un comportamento definito "in contrasto con quanto previsto dal contratto nazionale in materia di orario di lavoro", ovvero il fatto che il postino "si sia trattenuto nei locali aziendali oltre l’orario previsto" senza permesso formale. A sostegno della contestazione, una tabella dettagliata che documenta le ore eccedenti accumulate tra aprile e maggio. Ore non richieste, non approvate, quindi non riconosciute né retribuite.

Il caso è stato portato alla luce dal sindacato Confsalcom, che non ha esitato a definire la sanzione "assurda e offensiva". Francesco Arcuri, segretario regionale aggiunto dell’Emilia-Romagna, ha espresso tutto il suo sconcerto: "Parliamo di un dipendente che si è assunto responsabilità e rischi ben oltre il suo dovere, affrontando carichi e condizioni difficili con dedizione. E invece di premiarlo, lo puniscono". Il sindacato denuncia una gestione aziendale che, anziché motivare e valorizzare, "minaccia e reprime". "Siamo stanchi – aggiunge Arcuri – di vedere colpiti i lavoratori più coscienziosi. Saremo al suo fianco in ogni sede sindacale e legale".

Da parte sua, Poste Italiane ha replicato richiamandosi al contratto collettivo e alle normative vigenti: "La retribuzione del lavoro straordinario è subordinata alla richiesta e all'autorizzazione preventiva da parte della società", spiegano. Una posizione formalmente inattaccabile ma che, secondo il sindacato, rischia di creare un precedente pericoloso. "Così si scoraggia il senso di responsabilità, si smorza ogni spinta al lavoro fatto con impegno", osservano dalla Confsalcom.

Il caso ha trovato una rapida cassa di risonanza online, dove molti utenti parlano di “punizione paradossale” e si interrogano su un sistema che arriva a colpire chi “lavora troppo”. In una città come Reggio Emilia, nota per aver dato i natali al Tricolore e per il suo storico impegno nel mondo cooperativo, la storia del postino colpito da un provvedimento disciplinare appare come il simbolo di un cortocircuito nel mondo del lavoro. Da un lato, l’efficienza e il rispetto delle procedure; dall’altro, la realtà quotidiana di lavoratori che cercano di garantire un servizio pubblico fondamentale.

Poste Italiane, con i suoi oltre 119.000 dipendenti e più di 12.000 uffici in tutto il Paese, resta un pilastro del servizio nazionale. Ma episodi come questo mettono in luce le tensioni interne tra burocrazia e spirito di servizio. E rilanciano una domanda più ampia: può l’efficienza aziendale dimenticare il valore umano dell’impegno?

Il portalettere, intanto, continua a lavorare. Con la stessa dedizione. Ma ora anche con un’ombra sulla sua carriera. E con una sanzione che, se confermata, potrebbe trasformarsi persino in una multa.