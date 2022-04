La Russia vuole invadere (di nuovo) l’Ucraina dalla Georgia: la previsione dell’intelligence britannica Secondo l’intelligence britannica la Russia sta per spedire nuove truppe in Ucraina dalla Georgia. Le forze militari russe infatti sono di stanza in Georgia dalla guerra del 2008 per l’indipendenza di Ossezia del Sud e Abcasia.

A cura di Gabriella Mazzeo

La Russia sta rafforzando alcune delle sue truppe in Georgia per intensificare poi l'attacco contro l'Ucraina secondo quanto rivelato dall'intelligence militare britannica. Si tratta di supposizioni, ma secondo il Regno Unito circa 2.000 truppe russe potrebbero essere riorganizzate in 3 diversi battaglioni per poi raggiungere l'Ucraina. Le forze militari russe si trovano dii stanza nel Paese dal 2008, dopo la breve guerra combattuta per sostenere l'indipendenza di Ossezia del Sud e Abcasia. La guerra del 2008 per l'Ossezia del Sud è nota anche come guerra dei 5 giorni e somiglia molto per dinamiche a quella attuale in Ucraina. Fu iniziata dopo un peggioramento delle relazioni tra Russia e Ucraina. La motivazione fornita da Mosca per il conflitto è stata la tutela dell'autodeterminazione degli osseti del sud e degli abcasi, che volevano l'indipendenza dalla Georgia. Con la fine del conflitto il Cremlino ha ottenuto il permesso di mantenere stabilmente una parte dell'esercito russo di stanza sul territorio nazionale.

Questo, secondo l'intelligence britannica, è un altro segno del fatto che la guerra non sta procedendo come previsto per la Russia. Il fatto che l'esercito del Cremlino abbia bisogno di rinforzi per il Regno Unito è indice delle difficoltà incontrate da Mosca nella conquista dell'Ucraina e del fatto che molto probabilmente Putin abbia "ridimensionato" le sue mire. Secondo l'intelligence, però, il presidente russo è assolutamente intenzionato a portare a casa l'area del Donbass. L'aggiornamento arriva pochi giorni dopo l'annuncio di Mosca di voler ritirare le truppe attorno a Kiev e ridurre gli assalti a Chernihiv. Le truppe russe si stanno concentrando attorno al Donbass per piegare l'esercito ucraino secondo quanto riferito dal presidente Zelensky. Le forze armate si sono dichiarate "pronte a questo genere di offensiva".

Anche secondo il Pentagono l'obiettivo finale da portare a casa entro il 9 maggio, "Giorno della vittoria" in Russia, è l'area attorno al Donbass. L'assistente al segretario della difesa per gli affari pubblici John Kirby ha detto che un piccolo numero di truppe russe si sta riposizionando da Kiev, ma non è ancora chiaro dove esattamente si fermeranno. L'unico dato per ora certo è che i russi vogliano rafforzare la loro presenza nella regione indipendentista dell'Ucraina. Secondo gli Stati Uniti, la guerra non finirà a breve: i soldati russi non stanno tornando a casa. Le truppe sono state rifornite per la maggior parte in Bielorussia per poi tornare ad attaccare l'Ucraina. Secondo gli americani e gli inglesi, è chiaro che Mosca abbia compreso di non poter conquistare la capitale.