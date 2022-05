Instagram down, problemi con storie e feed Tantissime le segnalazioni per Instagram è down con malfunzionamenti vari, sia da parte degli utenti italiani sia nel resto del mondo.

A cura di Antonio Palma

Instagram è down, il popolare social network di condivisione delle immagini sembra soffrire di problemi di funzionamento nella serata di oggi, lunedì 16 maggio. Tantissime le segnalazioni di malfunzionamento di app e sito, sia da parte degli utenti italiani sia nel resto del mondo. In particolare vengono segnalati problemi con storie e feed. Gli utenti Instagram riferiscono di feed bloccato e difficoltà a visualizzare le stories.

Secondo il sito DownDectector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti, la piattaforma ha iniziato a presentare problemi a partire dal tardo pomeriggio ora italiana con malfunzionamenti a intermittenza e col passare del tempo le segnalazioni si sono fatte via via sempre più numerose tanto da superare le migliaia di unità solo in Italia. Come spesso accade in questi casi, moltissimi sono stati gli utenti che si sono riversati sugli altri social come twitter per lamentare del problema di Instagram down o avere certezza di non essere i soli ad accusare i malfunzionamenti tanto che l'hashtag instagramdown è salito in poco tempo in cima tra i trending topic di twitter.

Il problema di di Instagram al momento comunque non sembra riguardare tutti perché molti utenti invece continuano ad usarlo regolarmente senza intoppi. Da Instagram al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale sulla natura del disservizio ma l'app di Mark Zuckerberg non è nuova a simili problemi. L'ultimo caso di Instagram down appena l'8 maggio scorso quando il social ha subito uno stop prolungato seguito poi da altre brevi interruzioni.