Infarto al nono mese di gravidanza, medici la salvano e fanno nascere il piccolo: “Miracolo di Natale” Le condizioni della donna, arrivata in codice rosso, sembravano disperate ma l’intervento immediato di un team di specialisti ha salvato sia lei che il piccolo.

A cura di Antonio Palma

Qualcuno lo ha già definito un miracolo di Natale ma sicuramente quello che è accaduto proprio a cavallo del giorno festivo all’Ospedale di Sanremo è qualcosa da festeggiare. Grazie allo straordinario lavoro di squadra dell’equipe medica dell’ Azienda sanitaria Imperiese, infatti, è stato possibile salvare una donna al nono mese di gravidanza colpita da un improvviso infarto sia il piccolo che portava in grembo e che rischiava di morire con lei. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio della Vigilia di Natale quando al pronto soccorso dell'ospedale è giunta una donna di soli 38 anni colpita improvvisamente da infarto al nono mese di gravidanza. Le condizioni della donna, arrivata in codice rosso, sembravano disperate ma l'intervento immediato di un team di specialisti ha salvato sia lei che il piccolo.

Con una decisione difficile ma valutando ogni aspetto della situazione, infatti, i sanitari dell'Asl 1 hanno deciso di stabilizzare la paziente in modo tale da procedere con il taglio cesareo per salvare il piccolo e poi tornare a operare la donna. Un lavoro di squadra possibile solo grazie all'intervento di più specialisti e che si è concluso con una doppia buona notizia perché madre e figlio si sono salvati e ora si stanno riprendendo. Come riporta Riviera 24, al doppio intervento salva vita hanno partecipato medici sia dell'ospedale di Sanremo che di Imperia con il contributo dell’automedica della Croce Rossa che ha trasportata con estrema urgenza i medici reperibili. Un team composto da ginecologi, pediatri, cardiologi e anestesisti. Dopo un intervento chirurgico durato diverse ore, la donna è stata ricoverata nell’unità di terapia intensiva cardiologica dello stesso ospedale di Sanremo mentre il suo piccolo, fatto nascere nello stesso nosocomio, è stato trasferito in Pediatria all’ospedale di Imperia: pesa 3,150 grammi e sta bene.