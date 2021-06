Avrebbe incollato gli oggetti più disparati al petto e alle gambe con del nastro adesivo riuscendo a portarli via del magazzino in cui lavorava per Amazon fino a che è stato scoperto e arrestato. Protagonista della storia un operaio italiano del colosso dell’e-commerce impiegato nel centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, nella città metropolitana di Torino. L’uomo è stato arrestato nelle scorse ore per furto dai carabinieri di Cavagnolo, nel Canavese, dopo una denuncia arrivata dalla stessa società per cui l’uomo lavorava. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, l'uomo prediligeva smartphone e orologi ma non disdegnava oggetto di valore più limitato che incollava al corpo con il nastro adesivo per portarli fuori dalla struttura al termine del turno di lavoro.

Con questo meccanismo il dipendente Amazon sarebbe riuscito a farla franca riuscendo a trafugare oggetti per un valore di circa 11mila euro. Per il 30enne, residente a Torino, fatale l’ultimo furto quando è stato fermato dal personale di sicurezza del polo logistico a fine turno e trovato in possesso di alcuni orologi. Dopo la segnalazione, immediato l’intervento dei militari dell’Arma che hanno perquisito la macchina dell’uomo nella quale hanno trovato altri orologi, bigiotteria e un hard disk. La perquisizione personale in caserma ha permesso di scoprire che il 30enne aveva incollati con il nastro isolante sulla caviglia e sul petto altri oggetti. Infine è scatta la perquisizione casalinga che ha trovato altri oggetti per un valore stimato di circa 11mila euro. L’uomo quindi è stato arrestato in flagranza di reato e condannato per direttissima a 14 mesi di carcere.