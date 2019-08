Un gruppo di alpinisti italiani è stato coinvolto in un incidente questa mattina, sabato 10 agosto, sul Grand Combin. Il bilancio provvisorio dell’incidente in montagna è di un morto e un ferito grave. Una scarica di sassi ha travolto, verso le cinque del mattino, una cordata che era diretta sulla vetta. Un alpinista italiano, secondo le prime informazioni sarebbe una donna, ha perso la vita, mentre la guida alpina che conduceva la cordata, Federico Daricou, della Società del Cervino, è rimasto ferito gravemente. A quanto si apprende, la guida ha riportato un serio trauma alla gamba. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e non è escluso il coinvolgimento di altri alpinisti.

L'incidente avvenuto sul versante svizzero del massiccio – L’incidente è avvenuto nella zona a monte della Cabane Val Sorey, sul versante svizzero del massiccio. Scattato l'allarme, l'elicottero di Air Glacier ha tentato un sorvolo ma è dovuto rientrare a causa delle avverse condizioni meteo. Una squadra di soccorritori è quindi salita a piedi dal versante elvetico. È stato allertato dai colleghi della Svizzera anche il soccorso valdostano.